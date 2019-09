Verdict în dosarul lui Traian Băsescu de la CNSAS. A colaborat sau nu cu Securitatea?

Curtea de Apel București ar putea da un verdict în dosarul în care CNSAS îl acuză pe Traian Băsescu de colaborare cu Securitatea. La ultimul termen, cel din data de 5 septembrie, fostul președinte al României le-a spus judecătorilor că nu a colaborat cu Securitatea și a precizat că o eventuală decizie nefavorabilă în acest dosar i-ar afecta imaginea.

Verdict în dosarul în care Traian Băsescu este acuzat că a colaborat cu Securitatea

Judecătorii de la Curtea de Apel București sunt așteptați să dea, vineri, sentința în dosarul în care Traian Băsescu este acuzat de colaborare cu Securitatea. Dosarul a fost înregistrat la sfârșitul lunii mai. Nota de constatare conține descrierea unor documente găsite în mai multe dosare despre Traian Băsescu, copii ale unor note informative, istoricul dosarului și corespondența dintre mai multe instituții.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, fostul președinte al României ar fi dat informări Securității sub numele de cod Petrov. Traian Băsescu susține că este nevinovat și precizează că nu a existat niciun angajament între el și Securitate.

„Nu am ştiut că mi s-a dat un nume conspirativ. Nu am semnat un angajament în care să-mi fie introdus şi un nume conspirativ. (…) Nu am ştiut că Contrainformaţiile Militare sunt Securitatea. Am crezut că e un serviciu al Ministerului Apărării Naţionale”, a declarat Traian Băsescu în fața judecătorilor la ultimul termen.

Avocata lui Traian Băsescu a precizat că la momentul la care acesta a făcut notele informative avea calitatea de militar și se supunea rigorilor impuse de acest statut. Judecătorul a stabilit că se va pronunța pe 20 septembrie și a respins cererile de intervenție în acest dosar formulate de mai mulți cetățeni. Unul dintre ei susține că „a fost jefuit” de Traian Băsescu de terenul din Știrbei Vodă și de pământurile din Nana, Bărăgan și Călărași.

Traian Băsescu a primit până acum de la CNSAS cinci adeverinţe de necolaborare cu Securitatea.