Vedetele s-au întrecut în brazi de Crăciun. Cum l-au făcut Andra, Andreea Bălan și Andreea Bănică

Crăciunul este aici, iar brazii stau falnici într-un locșor al casei, de unde luminează neîncetat. De altfel, unii români nu au mai așteptat Ajunul sărbătorii ori chiar ziua festivă pentru a-l aranja pe oaspetele verde, așa cum este tradiția, și au decorat pomul din pripă. În această categorie se încadrează și câteva vedete, cum ar fi Andra, Andreea Bălan și Andreea Bănică.

Vedetele și-au împodobit bradul de Crăciun cu stil. Cum l-au făcut Andra, Andreea Bălan și Andreea Bănică?

Celebritățile autohtone au dat tonul sărbătorilor de iarnă prin fotografiile pe care le-au postat fiecare în parte pe rețelele de socializare. Cu mic, cu mare, s-au strâns în jurul bradului și au ales fundalul perfect, în spate stând nemișcat unul dintre simbolurile Crăciunului: bradul.

Andreea Bănică a publicat astăzi o imagine în care se află lângă un brad decorat în două culori, alături de soț și copii. „Craciun fericit, iubirici! 🎉🎄 Sper ca aveti veselie in case si ca Mosul v-a adus tot ce v-ati dorit! 🎁”, a scris solista pe Instagram, în descrierea fotografiei.

Andra a ales ca pomul festiv să semene cu cel pe care cu toții îl avem în memorie de când eram mici, fiind decorat cu accesorii în mai multe culori. Cântăreața a publicat o serie de fotografii cu ea, soțul Măruță și David și Eva lângă pomul festiv, alături de mesajul: „Cărciun fericit! Sper să găsiți ce vă doreați sub brad, dar mai ales să simțiți bucurie adevărată în suflet. ❤️”.

Vedetele au făcut ședință foto alături de soți și copii

De asemenea, de precizat este și că artista nu s-a dezis de la obiceiul său, pregătidu-ne și în acest an câteva colinde, de această dată invitându-i și pe micuții ei la cânt. David ne-a impresionat cu ”Rocking Around the Christmas Tree”, iar simpatica Eva cu ”Who Would Imagine a King”.

Andreea Bălan și-a umplut și ea casa cu decorațiuni. „Veselie mare cu năzdrăvanele mele! Mai e foarte puţin până la Crăciun şi abia aşteptăm să vină”, spunea cântăreaţa înainte de Crăciun. „Mosule 🎅🏻, te astept. Vino doar cu sanatate multa si iubire ❤️✨ Craciun fericit si Sarbatori fericite tuturor! Sa va aduca Mosul tot ce va doriti! 😘👩‍👧‍👧💥🎄🎼🗻🖖”, a scris Andreea Bălan pentru fanii ei, în urmă cu câteva momente. Mai mult, artista a împărtășit cu internauții și câteva fotografii dintr-o sesiune foto cu tematică de Crăciun, pe care a făcut-o recent alături de fetele sale.