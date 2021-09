Vedetele din România care fac bani și fără TV. Ce afaceri și-au deschis

„Îmi deschid salon de masaj şi manichiură. Prin februarie am început toate demersurile şi vom fi gata luna aceasta, în septembrie. Este o vilă care are o suprafaţă de 160 mp şi pe care o vom amenaja pentru serviciile de masaj şi manichiură-pedichiură. Am adus o parte din mobilier din Italia, am mai luat de la furnizori şi de la alte firme specializate. Vom avea 6 angajate, iar cei interesaţi vor putea face orice tip de masaj doresc. De relaxare, anticelulitic, cu pietre vulcanice, terapeutic sau cu bambus. Iar la serviciile de mani-pedi vom avea personal specializat, de asemenea. Încă nu am ajuns să stabilim lista de preţuri, pentru că mai avem multe alte lucruri de pus la punct. Vreau să am afacerea mea, ca să-mi pot creşte copilul”, a declarat Laurette Atindehou pentru Click!.