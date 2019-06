Vedetele din România care au picat BAC-ul. Mai ușor pe scenă decât la școală

Din păcate, unele vedete au ales scena, dincolo de orice altă diplomă. Cine nu a luat examenul de Bacalaureat? Unii au încercat în repetate rânduri să fie admiși, dar norocul nu le-a surâs.

Ce vedete din România nu au luat BAC-ul?

Cu toate că s-au străduit să împace și școala și cântatul, unele vedete nu au reușit, astfel că sesiune de Bacalaureat le-a dat mari bătăi de cap. Fotbaliștii Ionel Dănciulescu și Ianis Suciu au fost cei care au pus studiul pe locul doi, axându-se pe carieră.

Cei doi nu au reușit să ia examenul de bacalaureat din prima pentru că au pus cariera pe primul plan. De asemenea, nici Margherita de la Clejani sau fatele său, Fulgy, nu au reușit să rezolve subiectele. Alți artiști care nu s-au împăcat bine cu școala sunt: Costel Busuioc și Ionuț Voicu de la RO-mania, dar și Marian Vanghelie.

Învățatul a trecut pe locul 2

Adelina Pestrițu a avut și ea proleme la Bacalaureat. „Am luat nota 10 la proba orală, dar la scris am luat numai 3,6. Nu se pune problema că nu am învăţat. S-a întâmplat însă că am confundat subiectele, şi, în loc să scriu despre ‘Ion’, am scris despre ‘Moromeţii’. Am umplut patru pagini despre un subiect greşit. În acel an trei sferturi de ţară a picat la română”, a povestit Adelina Pestriţu despre experienţa examenului său de bacalaureat.

Aceasta s-a descurcat de minune la proba orală, luând nota 10, din păcate, la scris a luat 3,60, din cauza faptului că a încurcat subiectele de la primul punct. Iuliana Luciu a avut și ea probleme cu limba și literatura română, obținând doar 3,30. Dan Capatos a luat nota 3 la română. Din spusele acestuia, nu a știu să răspundă la întrebarea: „Ce a spus Tudor Vianu despre Tudor Arghezi?”