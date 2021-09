Vedetele care s-au răzvrătit împotriva lui Ion Caramitru. Ce nume grele l-au linșat mediatic

Ion Caramitru s-a stins din viață, duminică, 5 septembrie, la vârsta de 79 de ani. Regretatul actor era internat de mai multe săptămâni la spitalul Elias din Capitală, după ce contractase o bacterie intraspitalicească, aceeași bacterie care l-a ucis și pe Bogdan Stanoevici, Clostridium difficilae, în urmă cu câteva luni. Puțină lume știe că Ion Caramitru suferea în tăcerea. În ultimii ani, imaginea i-a fost zdruncinată de acuzații grave din partea unor vedete.

Nume grele din teatru s-au răzvrătit împotriva lui Ion Caramitru. Mai mulți colegi de la Teatrul Național l-au pus la zid pe fostul director TNB, nemulțumiți de lucrurile care se petreceau acolo, de mai mulți ani. Printre actorii supărați pe Caramitru s-au numărat Mihai Călin, Marius Manole și Medeea Marinescu. În apărarea sa, fostul director TNB a declarat, ulterior, că atacul i s-a părut un linșaj mediatic și că imaginea i-a fost zdruncinată din cauza acestor acuzații.

Actorul Mihai Călin a răbufnit la adresa lui Caramitru printr-o scrisoare publică. În 2019, acesta îi reproșa marelui actor o serie de lucruri, printre care că a profitat de funcția sa pentru a încasa venituri de la TNB.

„Nu vreți profesionalism, ci supușenie. Ați confiscat, în mare parte, TNB. Noi nu am sesizat ministerului ilegalități, ci faptul că legea managementului, pe care dvs ați reușit s-o modificați de ani buni, este sursă a permanentizării în funcție a unor oameni care se transformă din directori în patroni.

Lui Călin i s-a alăturat un alt mare actor român, Marius Manole, care i-a adus o serie de acuzații lui Caramitru chiar într-o emisiune TV. Potrivit spuselor lui Manole, Caramitru a dat dovadă de lipsă de profesionalism.

Ion Caramitru, fostul director al Teatrului Național București (TNB), a răspuns, pe 8 iulie 2019, acuzațiilor care i s-au adus printr-o scrisoare deschisă. Atunci, regretatul actor povestea că nu are nimic ce să-și reproșeze, nici privind conduita sa civică, nici profesională și nici materială. De asemenea, mai spunea că trebuie să-și apere onoarea.

„Mă adresez pe această cale oamenilor-în general, spectatorilor-în special, prietenilor și celor care nu-mi sunt prieteni. Când am debutat în rolul Eminescu, în 1964, la TNB, regizorul Sică Alexandrescu mi-a scris o dedicație pe cartea dăruită la premieră:`Dragă Caramitru, cine are talent are și mulți dușmani, tu ai mult talent, îți doresc cât mai mulți dușmani!`. Pot să-i spun maestrului meu că urarea s-a împlinit. Am destui dușmani și în teatru, și în Parlament, și în Guvern și chiar pe stradă. Am ajuns, iubite maestre, la maturitate!

Nu am a-mi reproșa mai nimic, nici privind conduita mea civică, nici profesională și nici materială. Trebuie să-mi reproșez încrederea în oameni și naivitatea de a uita ceea ce românul, tot timpul știe, că surprizele majore, dramatice și uneori chiar tragice vin de la cei cărora, într-un fel sau altul, le-ai făcut doar bine în viață și în carieră.

De-aici și până la linșajul mediatic pe care îl trăiesc, e doar un pas. Trebuie să mă apăr, să dovedesc, să mă dezbrac în fața lumii, pentru a arăta unde mă doare și ce am de gând să fac. Cam cum era în comunism. Am mai trecut prin asta. Sunt pregătit! (…)”, a precizat Ion Caramitru.