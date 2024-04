Vedetele cântă pe mii de euro, de Paște. Mihai Trăistariu ține la preț: ”În jos nu dau!”. Cu cât e mai scumpă, de fapt, Daniela Gyorfi? EXCLUSIV

Soliștii Daniela Gyorfi și Mihai Trăistariu au acceptat să susțină recitaluri, de Florii și Sărbătorile Pascale, pentru turiștii care petrec la munte și la mare. Le-am aflat și onorariul pentru un spectacol de 45 de minute, diferența dintre ei fiind de fix 1.000 de euro. Mihai Trăistariu ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, de ce și-a păstrat tariful de mai bine de 18 ani, iar Daniela Gyorfi a ținut să ne precizeze că, deși va fi pe scenă, va respecta tradițiile de Paște.

Daniela Gyorfi: ”Cânt, dar voi respecta și tradițiile”. Ce onorariu are de Florii și de Paște?

Solista Daniela Gyorfi este ofertată să cânte de Florii și de Sărbătorile Pascale. Ea ne-a spus, exclusiv pentru Playtech Știri, unde anume va susține recitaluri, dar și de ce nu prepară bunătăți de Paște precum alte vedete pricepute la gătit:

”Zilele acestea tot am spectacole, de Florii sunt la Târgu-Mureș, apoi voi cânta vreo 2-3 zile la mare, iar în ziua de Paște, pe 5 mai, mai am un concert. Cânt prin țară, inclusiv pe litoralul românesc, însă voi respecta tradițiile, ciocnim ouă frumos vopsite, oriunde ne-am afla, iar cozonac nu fac, nu am timp și nici nu mă prea pricep, prefer să-l cumpăr din magazine, așa că vom mânca și cozonac”.

Conform organizatorilor de spectacole, onorariul Danielei Gyorfi, pentru un recital de 45 de minute, este de 2.500 de euro. În program are incluse și foarte multe melodii de muzică de petrecere, așa că atmosfera incendiară este garantată.

Mihai Trăistariu, invitat să le cânte turiștilor la Predeal și Sinaia

Și interpretul Mihai Trăistariu are în agendă trei recitaluri, în perioada 4-6 mai, de Paște, toate urmând a fi susținute la restaurantele hotelurilor de la munte, din Predeal și din Sinaia:

”Da, am spectacole de Sărbătorile Pascale, pe data de 4 mai cânt la Predeal, am un recital cu piese vechi, ”Nostalgia”, iar în zilele de 5 și 6 mai voi cânta în două resorturi din Sinaia, la masa de Paște a turiștilor, unde sunt așteptat. Deci, am trei concerte la munte, de Paște, plătite bine”.

Ce onorariu are Mihai Trăistariu pentru un recital de 45 de minute: ”Așa l-am pus și așa a rămas”

Solistul ne-a dezvăluit și ce onorariu are pentru un recital de 45 de minute, în care include, firește, și celebrul refren ”Tornero”, piesa care l-a clasat pe locul 4 la Eurovision, ediția din 2006: