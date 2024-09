Vedete care și-au furat iubiții între ele. Nu au mai ținut cont de prietenie, după ce dragostea le-a orbit

În lumea showbizului românesc, dragostea și prietenia nu de puține ori se intersectează, iar uneori, rezultatul este un adevărat scandal. De la Lora și Doinița Oancea până la Alina Vidican și Valentina Pelinel, poveștile de inimi frânte și trădări nu încetează să ne surprindă.

Povestea dintre Lora și Doinița Oancea a început ca una de prietenie strânsă, dar s-a transformat într-un scandal de proporții în octombrie 2014.

După anunțul divorțului blondinei de Dan Badea, zvonurile au început să circule că artista ar avea o relație secretă cu Ionuț Ghenu, managerul său, care era și iubitul Doiniței Oancea.

Acest trio a fost subiect de discuție în presa tabloidă, iar în prezent, Lora și Ionuț Ghenu sunt soț și soție. Cei doi s-au căsătorit anul acesta, pe 19 septembrie, consolidându-și relația de aproape nouă ani.

În aceste zile, Cristina Ich se află în mijlocul unui scandal imens. Aceasta este acuzată că i-ar fi furat iubitul prietenei ei, Bianca. Deși au existat speculații despre o trădare, influencerița a declarat că nu este prima femeie care trăiește o astfel de situație și că relația ei cu iubitul Biancăi a început după ce amândoi au devenit liberi.

”Nu prea îmi place să mă explic, mai ales viața personală. Nu îmi place să apar la tv, nu îmi place să vorbesc despre viața personală. Legat de prietenie. Că am furat, că am făcut, că am dres.

Eu și Bianca am colaborat profesional și am făcut parte din același cerc de prieteni. O admir foarte mult pentru creativitatea, spiritul ei, mi se pare că este un om foarte frumos, am apreciat-o și o apreciez în continuare.

În momentul în care a devenit o femeie liberă, la fel și el, că nu a devenit doar ea, a devenit și el, printr-un schimb de mesaje cordiale, pentru că noi ne cunoșteam, ne-am apropiat și am ajuns la o poveste de iubire pe care o trăim acum.

Nu sunt nici prima, nici ultima femeie căreia i se putea întâmpla asta. Având în vedere că și ea și el sunt oameni liberi, divorțați, eu cred că am dreptul să am o relație cu un om care este liber.”, a mărturisit vedeta la Antena Stars.