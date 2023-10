Vedeta TV care s-a autopropus la Survivor România 2024: ‘E un experiment atrăgător’ EXCLUSIV

Wilmark Rizzo, columbianul care a ales cu mulți ani în urmă să facă din România a doua lui casă, a luat o decizie foarte importantă. Una care i-ar putea marca în curând viitorul. Cel care ridicat salsa la rang de dans foarte cunoscut în această parte de lume susține, nici mai mult, nici mai puțin, că se simte foarte bine pregătit să fie distribuit în regia uneia dintre cele mai dure emisiuni de televiziune din prezent.

El spune că vârsta sa actuală nu constituie un motiv de ezitare.

Mai în glumă, mai în serios, Wilmark a dezvăluit și cum a reușit să ducă cu brio până la capăt emisiunile tentante cu tot felul de ispite estivale.

„Am fost foarte norocs și atunci întrucât eram responsabil mai degrabă cu partea legată de dans. Am avut mereu o relație specială cu dansul, așa cum știe toată lumea. Și n-am făcut excepție nici atunci când a venit vorba despre emisiunile cu ispite”, dezvăluie el misterul personal al succesului lui profesional dintr-o anumită perioadă de timp.

Wilmark mai spune că mai există un motiv foarte puternic pentru care e dispus să facă sacrificiul de a merge în Republica Dominicană, „gazda tradițională” a emisiunii-concurs de tip „Survivor”:

Până una, alta, Wilmark își va petrece mai tot sezonul estival actual pe litoralul Mării Negre. Ca și în anii precedenți, alături de trupa sa, compusă din 12 persoane, dintre care opt sunt fete (fiindcă băieții sunt mai „neseori un pic”), Willmark le dă multor turiști români întâlnire la spectacolele sale de dans.

Având ritmul latino în propriul AND, Wilmark și-a înființat în România propria școală de dans, hobby-ul său principal.

„Dansul a fost întotdeauna o pasiune de-a mea, dar abia atunci când am venit în România m-am gândit să transform acest hobby într-un stil de viaţă. Mi-am dorit să le arăt românilor puţin din cultura latino-americană, aşa că am făcut cursuri în Columbia şi am devenit maestru în arte populare”, declara cu mulți ani în urmă cel ce a făcut carieră în televiziune, făcând parte, printre altele și din juriul unor emisiuni cu mare priză la public, precum Dansez pentru tine.