Din ce câștigă bani Wilmark, fost jurat la „Dansez pentru tine”: „Nu ținem ouăle în același coș” VIDEO EXCLUSIV

Columbianul Wilmark Rizzo Hernandez (55 de ani), celebrul profesor de salsa, dar și fost jurat la „Dansez pentru tine” (PRO TV), ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre viața de familie, dar și despre afacerile în imobiliare și în școala de dans.

Celebrul dansator, devenit popular românilor din postura de jurat al emisiunii-concurs „Dansez pentru tine” (PRO TV), ne-a povestit despre insistențele tatălui de a deveni inginer, deși gândul său era încă de pe atunci doar la scenă.

„N-am profesat nici măcar un an. Dar, am făcut ingineria, la cererea tatălui, care în urma unei discuții cu bunul său prieten, Marin Sorescu, celebrul poet, a decis că trebuie să fac ingineria în România. Eu mă gândeam la cibernetică, dar tata fost categoric. Așa am ajuns să devin inginer de gaze și petrol, la bază. În cele din urmă, m-am ales cu salsa!”, ne-a spus Wilmark Rizzo Hernandez.