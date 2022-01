Vedeta PRO TV care va apărea la Antena 1. Cum a fost posibil așa ceva

Este unul dintre cei mai iubiți artiști din România și a făcut senzație anul trecut, când a participat la Survivor România 2021. Noua vedetă PRO TV va apărea la Antena 1, în cadrul unei emisiuni televizate. Despre cine este vorba. Fanii cântărețului au rămas fără cuvinte. Nu se așteptau la o asemenea răsturnare de situație.

Survivor România este una dintre cele mai urmărite emisiuni din România, iar anul acesta, formatul de succes s-a mutat la PRO TV, acolo unde a fost lider de audiență încă din prima ediție.

Milioane de români stau cu sufletul la gură, de duminică până marți, pentru a vedea cum se descurcă Războinicii și Faimoșii pe traseele din jungla dominicană.

Zanni, fostul câștigător al sezonului 2 Survivor România, a semnat un contract cu cei de la PRO TV, unde s-a angajat să prezinte emisiunea Survivor ExtraShow, disponibilă pe platforma online Voyo și postul TV PRO 2.

Cu toate acestea, fanii celebrului trapper îl vor putea vedea pe Zanni și la Antena 1, în curând, deoarece artistul va apărea într-o ediție a emisiunii lui Nea Marin Barbu, „Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară”. Vedeta PRO TV va face echipă cu Speak, Ștefania, Alex Velea, Sony și Răzvan Babană

Se pare că Zanni a mers la fimările pentru emisiunea „Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară” de la Antena 1, înainte să semneze contractul cu cei de la PRO TV, motiv pentru care trapperul va apărea pe sticlă, la postul concurent al celor din Pache Protopopescu.

În ultima ediție a emisiunii lui Nea Marin, vedetele vor lucra la organizarea unui târg cu muzică și dansuri din stațiunea Olimp, de pe litoralul românesc.

În ultima perioadă, zvonuri au apărut în presa românească privind o presupusă ceartă între Alex Velea și Zanni. Logodnicul Antoniei a rupt tăcerea și a clarificat situația, spunând că nu este nimic adevărat, cu toate că Zanni ar fi trecut printr-o perioadă mai grea, motiv pentru care cei doi s-ar fi distanțat puțin.

„De curând au apărut în presă niște articole în care se zice că m-aș fi certat cu Zanni. Tocmai de aceea fac acest video, pentru a clarifica lucrurile. Într-adevăr, Zanni a trecut printr-o perioadă mai neagră pentru el, am încercat să-i fiu alături, doar că de treaba asta se poate vindeca singur.

Până la urmă, așa este viața, și cu suișuri și cu coborâșuri. Nu m-a trădat, așa cum vă așteptați unii dintre voi, cum erați siguri că o să se întâmple, nu a fost deloc așa. Nici eu nu am renunțat la el, nici emoțional, nici contractual și nici n-o să o fac prea curând pentru că țin la el și îmi doresc să-l ajut exact așa cum am promis.

Mai mult de atât, am reînceput treaba în studio, de la anul o să-l vedeți într-o emisiune online foarte tare. În concluzie, nu a existat nicio ceartă.”, a mărturisit artistul Alex Velea într-un clip publicat pe TikTok.