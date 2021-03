Vedeta PRO TV care și-a uimit fanii: ”Am ajuns sa ma angajez la o firma de constructii”

Jorge a fost prezent astăzi la emisiunea ”La Măruță”, de la Pro TV. Artistul a dat amănunte despre copilăria, dar și despre începuturile sale într-ale muzicii.

Jorge a mărturisit că avea numai 7 ani când își spunea că va deveni o persoană bogată. De altfel, el spune că mereu și-a proiectat în minte viitorul. Îl aprecia ca artist pe Ricky Martin și se visa să ajungă ca el, un artist de renume. Însă Jorge a cunoscut succesul în carieră nu înainte de a cunoaște momentele mai puțin ușoare ale vieții.

”Am fost ajutor de barman, am fost si barman, dar eram praf, am fost DJ vreo 2 ani. Am participat la Pop Stars si am castigat vreo 3000 de dolari. I-am tocat pe toti în 2 luni. A venit randul meu sa le platesc prietenilor consumatiile. Am ajuns apoi sa ma angajez la o firma de constructii. In 2004, dimineata ma duceam la depozit, ma culcam la 3-4 dimineata, pentru ca eu cantam cu trupa Cocktail, trupă formata in urma emisiunii Pop Stars. Tata canta la nunti machedonesti, el mi-a pus microfonul in mana. Cu tata am invatat dragostea de a canta”, a spus Jorge în direct, ”La Măruță”.