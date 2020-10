Jorge, la un pas de suicid? Declarațiile sunt cutremurătoare: ”A făcut atac cerebral. Noaptea îmi era mai greu”

Deși apare mereu cu zâmbetul pe buze, și Jorge a avut parte de momente extrem de dificile de-a lungul vieții, despre care artistul a vorbit chiar cu lacrimi în ochi. Astfel, artistul a făcut mărturisiri cutremurătoare despre moartea tatălui său.

Jorge, la un pas de suicid? Declarațiile sunt cutremurătoare

Jorge este mereu apreciat pentru jovialitatea, dar și sinceritatea sa. Doar că de data aceasta, Jorge a apărut pe micile ecrane așa cum rar se întâmplă. Cu lacrimi în ochi, faimosul artist și prezentator a vorbit despre cele mai grele momente din viața lui. Deși până acum a ținut doar pentru el momentele grele, acesta a ales să se destăuinuie public, vorbind despre cel mai dureros moment din viața lui, și anume, moartea tatălui său.

”Nu am vorbit cu nimeni despre moartea tatălui. Nu am vrut niciodată să expun latura asta dureroasă a mea, lacrimogenă, pe care toată lumea o are. Când tatăl meu a murit, eu făceam 24 de ani, la o zi după înmormântarea lui eu am semnat cu o casă de discuri, eram și trist și fericit, și pe mine blocajul acela m-a lovit peste câțiva ani, când nu mă așteptam. Eu credeam că am depășit momentul, dar a murit bunicul la 90 de ani și la șapte luni după s-a stins și tata, am simțit că am rămas singur”, a declarat Jorge în cadrul unei emisiuni TV.

În plus, Jorge a continuat seria dezvăluirilor. Acesta a spus că și-a văzut tatăl pentru ultima dată atunci când i-a și oferit binecuvântarea de a se căsători, ajutându-l și financiar pentru a-i cumpăra soției sale inelul de logodnă.

”A fost șoc total pentru mine”

”Eu eram în Italia când am vorbit ultima dată cu el la telefon. Atunci am mers să-mi cer prima soție în căsătorie. Ultima discuție față în față a fost când eu i-au cerut bani tatei pentru inel. Atunci mi-a dat binecuvântarea, am băut o țuică și aia a fost. Când am ajuns în țară, mama m-a sunat și mi-a zis să merg acasă că tata e în spital, e grav. Stăteam în spital zi și noapte, stăteam în genunchi și mă rugam de doctori să mai facă ceva. Dar nu mai avea niciun semn vital. Tatăl meu a suferit un atac cerebral, a fost operat, dar nu a mai rezistat. A fost șoc total pentru mine și pe toate le-am ascuns în sufletul meu, voiam să par puternic”, a mai declarat, cu lacrimi în ochi, artistul.

Apoi, Jorge a recunoscut că moartea bunicului, a tatălui, dar și divorțul care a venit fix la șapte ani de la tragedia din familia sa, aveau să-l doboare, determinându-l să își caute liniștea la biserică, dar și la psiholog.

”La șapte ani după moartea lui, s-a declanșat ceva, a venit o dată cu primul divorț. Dar am zis că pot trece peste, dar după vreo doi ani de zile am clacat și am intrat în depresie. Ziua eram bine și noaptea plângeam ca un copil și aveam tot felul de gânduri negative. Mergeam la preot, mă spovedeam, mă împărtășeam, dar după am decis să merg și la psiholog”, a conchis vedeta.