Vedeta Prima TV care a dispărut de pe sticlă. Ce probleme de sănătate are

O vedetă de la Prima TV a dispărut de pe micile ecrane. Fanii acesteia au sesizat imediat lipsa ei. Despre cine este vorba și care sunt problemele de sănătate cu care se confruntă acum? „Lipsesc motivat de câteva zile.”

Fanii postului Prima TV au sesizat imediat dispariția de pe sticlă a unei celebre prezentatoare. Concret, este vorba despre Ioana Maria Moldovan. Aceasta prezintă Știrile Focus Prima TV, dar de șase zile telespectatorii nu au mai văzut-o pe sticlă. Din păcate, vedeta și-a luat o pauză obligată de starea sa de sănătate.

Mai exact, ea are o laringită acută care nu o lasă să spună niciun cuvânt. Este pentru prima oară în 19 ani de activitate când frumoasa știristă se confruntă cu o asemenea situație. Mulți s-ar fi gândit că poate a fost testată pozitiv cu coronavirus, dar nu este așa. Cea din urmă a mărturisit că a rămas fără voce încă de pe 13 ianuarie, atunci când l-a aniversat pe fiul său.

Exact pe 13 ianuarie când minunea mea, Andrei-Ioan, a împlinit patru ani, eu am rămas fără glas. A fost o aniversare pe care n-am s-o uit cu siguranță niciodată!”, a mărturisit Ioana Maria Moldovan.

Vedeta a susținut că a simțit încă din dimineața acelei zile că nu are glas, ulterior s-a gândit chiar și ea că ar putea avea COVID-19 pentru că nu se simțea extraordinar. Cu toate astea, nu s-a confruntat cu simptomele specifice, așa că a făcut testul și a văzut că este negativ.

„Am simțit încă de dimineață că nu am glas, dar am miros, am gust, n-am temperatură, am două teste pentru Covid negative, deci sincer nu mi-am făcut multe griji. Însă spre seară, când n-am mai putut scoate un sunet, m-am cam panicat.

Eram perfectă, dar fără voce. Evident că am apelat la specialiști, n-am luat după capul meu nimic. Verdictul: laringită, una urâtă! Tratament: medicamente, vitamine, siropuri și repaus vocal total. Asta cu repausul e ceva foarte greu pentru un om care vorbește mult”, a detaliat jurnalista.