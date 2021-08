Multe persoane s-au uitat de două ori în Mamaia în momentul în care au observat o vedetă ce are o siluetă perfectă. Chiar dacă fanii au crezut că o văd pe Ilinca Vandici, adevărul este altul! Cine este femeia ce a captat toate privirile?

De multe ori, se întâmplă ca vedetele să fie confundate, mai ales dacă poartă și o pereche de ochelari de soare ce nu le trădează trăsăturile. Totuși, de această dată, mulți au crezut că frumoasa Ilinca Vandici se distrează în Mamaia, dar a fost vorba de altcineva!

Ilinca Obădescu, vedeta de la Kanal D, a fost văzută pe litoralul românesc! Aceasta se bucură de o siluetă perfectă, așa că nu s-a temut să îmbrace o pereche de pantaloni scurți, albi, ce i-au pus în valoare picioarele tonifiate.

De asemenea, aceasta a mai optat pentru o cămașă ce a pus-o în evidență, dar și o pereche de ochelari de soare pentru a scăpa de privirile curioșilor. Bucuroasă pentru că se distrează pe litoral, Ilinca Obădescu a fost văzută mereu cu zâmbetul pe buze.

Paparazzi Playtech au surprins-o pe vedetă pe litoralul românesc. Aceasta a afișat o atitudine pozitivă și a demonstrat că și-a pregătit trupul pentru vară, așa că nici vorbă de celulită! Ilinca Obădescu se bucură de forme armonioase și picioare tonifiate, așa că toată lumea visează la silueta sa.

Ilinca Obădescu arată extrem de bine, așa că nu este de mirare că multe femei speră să ajungă la formele sale. Totuși, nimic nu vine fără muncă! Vedeta de la Kanal D mărturisea în trecut că este extrem de atentă atunci când vine vorba de alimentație.

Știrista își face toate poftele, dar evită excesele pentru a nu avea probleme cu kilogramele în plus. În timp ce este ajutată de organism, aceasta a recunoscut că are mare grijă atunci când vine vorba despre alimentele ce pot să îi cauzeze probleme.

„Sunt o norocoasă, mă ajută foarte mult organismul. La alimentaţie sunt atentă, dar nu strictă. În general îmi fac toate poftele culinare, dar fără a face excese.

Anul acesta, am reuşit să scap şi de obsesia cântarului, să accept că pot avea perioade şi cu 2-3 kg în plus fără să le monitorizez zilnic.”, a dezvăluit aceasta într-un interviu cu Ok! Magazine.