Minodora, apariție incendiară în haine strâmte. Cât de mult a putut să slăbească

Minodora e la “Maxxim”. La cei 42 de ani, îndrăgita cântăreaţă de muzică de petrecere arată mai bine ca niciodată, iar în cel mai recent clip a avut o apariţie incendiară.

După mari fluctuaţii de greutate, diete care nu au ajutat-o decât pe termen scurt, Minodora a reuşit, în sfârşit, să slăbească. Aceasta a topit peste 40 de kilograme într-un an de zile. Uşor nu a fost, o spune chiar artista, însă rezultatul a meritat toate sacrificiile.

“Acum, de mai bine de un an de zile, sunt atentă la ce mănânc. Mănânc mai puțin și mă ajută niște picături aduse din străinătate care taie pofta de mâncare. Eu am făcut două luni de zile masaj și intenționez să intru ca lumea la sport.

Întotdeauna am fost capricioasă și am făcut numai ce am vrut. Doctorul mi-a spus că dacă vreau să slăbesc mai mult de 20 kg, trebuia să slăbesc 30 kg, să nu mai mănânc între mese. Vă mai spun că nu mănânc prăjit nimic, decât la cuptor, pe grătar sau fiert!

Nu mănânc gras deloc, nu mănânc paste, orez sau cartofi, fără dulciuri după ora 19.00 seara, iar la ora 20.00 dorm, ca să nu mi se mai facă foame. Foarte important este să vă păstraţi orele de mâncare“, a spus îndrăgita cântăreaţă.

„Nu mai am cu ce să mă îmbrac, în special atunci când apar în scenă. Ușor n-a fost. M-am chinuit să ajung la kilogramele copilăriei mele de 20 de ani. M-am lansat de 20 de ani și de 20 de ani mă chinui să ajung la 68 de kilograme. Sunt la 70, mai am puțin. Eu acum am ajuns la mărimea M”, a explicat Minodora, la emisiunea „Star Matinal”.