Vedeta pe care fanii abia au recunoscut-o în această poza: „Îmi las părul lung și schimb culoarea? Sau rămân pe blond nordic și tuns scurt?”

Puțini vor reuși să ghicească vedeta din fotografie. Nici fanii devotați nu au putut s-o recunoască din prima. Pentru că a trecut printr-o transformare importantă, a decis că este momentul ideal și pentru o schimbare de look, așa că a lansat o provocare pentru cei care îi urmăresc activitatea în mediul online.

Mii de reacții și comentarii, în mai puțin de 48 de ore de la momentul publicării. Una dintre cele mai cunoscute artiste din showbiz-ul românesc a făcut furori în mediul online cu o fotografie și o simplă întrebare.

După ce a slăbit mai bine de 30 de kilograme, Monica Anghel este pregătită pentru o nouă schimbare. Pentru că avea două opțiuni, vedeta s-a gândit să lanseze o provocare pentru cei aproape 40.000 de admiratori care îi urmăresc activitatea pe o platformă de social media.

Fotografia publicată de interpretă a creat un val de reacții în rândul internauților. Mulți nu și-au dat seama că în imagine este chiar Monica Anghel. Există, însă, o explicație. Imaginea fost creată de una dintre prietenele artistei, folosind un program de editare foto, tocmai pentru a o ajuta să vadă cum i-ar sta cu o altă lungime a părului și o altă culoare.

Recent, artista a vorbit cu jurnaliștii redacției Playtech.ro despre dorința de a mai da jos câteva kilograme. Vedeta duce o viață sănătoasă și pune accent pe mișcare.

„O să mai slăbesc câteva kilograme, nu multe, și după aceea mă opresc. O să vreau să fac niște tratamente corporale și după aceea vreau să mă apuc de sport din nou, foarte intens.

Vreau să mă simt bine, nu e niciun obiectiv. Important este să nu mă mai doară absolut deloc niciun fel de articulație, pentru că ăsta a fost motivul pentru care mi-am dorit să încep să slăbesc încă puțin mai mult decât am slăbit. Începuse să mă doară șoldul și genunchiul și am zis ok, trebuie să mai slăbesc un pic, asta după ce am vorbit cu doctorul Marius Catană cel care m-a operat pe coloană. M-am dus la el și mi-a spus: “Probabil că nu ar fi rău să mai slăbești încă ceva”.

În momentul în care nu o să mai am niciun fel de durere în articulație, aceea este greutatea optimă. Degeaba spun eu: vreau să mai slăbesc 3 kg sau 10, nu are legătură cu numărul kilogramelor. În momentul în care simți că, după o perioadă de timp, nu te mai doare nimic, înseamnă că aceea este greutatea optimă”, a declarat, pentru Playtech.ro, Monica Anghel.