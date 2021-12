Vedeta Kanal D care a fost femeie de serviciu în Anglia: „Așa am început să pun prima cărămidă a milionului”

Nicoleta Dragne, concurentă la „Bravo, ai stil! Celebrities”, a recunoscut ce meserie a avut înainte să ajungă celebră. Ea a mărturisit că a trecut prin clipe dificile la un moment dat. Puțini sunt cei care știu că Nicoleta Dragne a lucrat ca femeie de serviciu în Anglia.

Nicoleta Dragne a cunoscut faima după ce a fost ispită la „Insula iubirii”, de la Antena 1. Înainte de a apărea la tv, Nicoleta Dragne a locuit o bună perioadă de timp în Anglia. Acolo, ea și-a deschis o afacere din care a reușit să încaseze bani frumoși. Nicoleta Dragne a dezvăluit că are o firmă de curățenie în Anglia, însă începuturile nu au fost deloc ușoare.

Ea a recunoscut că, la rândul său, a lucrat ca femeie de serviciu la firma ei. Concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a răbufnit pe Instagram, după ce mai multe persoane au criticat-o pentru meseria sa. Nicoleta Dragne a povestit cum a reușit să deschidă afacerea cu multă muncă si sacrificii.

„Să le spună cineva ăstora care mă tot numesc femeie de serviciu în Anglia că fix așa am început să pun prima cărămidă a milionului despre care întrebau zilele trecute. Ca femeie de serviciu. Care este problema? Orice muncă este onorabilă atâta vreme cât nu batjocorește pe alți oameni. Prefer să spăl wc-uri decât să ling în fund ‘puterea’. La propriu mă refeream.

Aș fi putut oricând să cer bani familiei, să îmi deschidă un business, să stau cu burta la soare, dar nu am vrut. Am vrut să-mi demonstrez mie că pot să realizez orice îmi doresc și asta am făcut”, a scris vedeta pe Instagram.