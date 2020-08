Nicoleta Dragne, în scandal la doar o zi după ce a născut. De ce a fost umilită pe patul de spital

Nici nu a născut bine că deja au început să apară critici! Nicoleta Dragne, umilită pe patul de spital? Ce s-a întâmplat cu fosta ispită de la “Insula Iubirii”?!

La doar o zi de la naştere, Nicoleta Dragne a stârnit controverse pe contul său de Instagram. Fosta ispită de la “Insula Iubirii” a fost judecată de o urmăritoare că a născut la un spital privat. Întrebată de o admiratoare de ce are nevoie în geanta pentru maternitate, proaspătă mămică a povestit că ea nu a avut nevoie de nimic, dat fiind că cei de la clinica în care se află i-au oferit toate cele necesare. De asemenea, a specificat că este indicat să întrebe medicul pentru a fi sigură că totul este în regulă. Imediat, Nicoleta a fost criticată pentru faptul că se laudă cu faptul că îşi permite să aibă parte de îngrijiri medicale la un spital privat.

Aşa cum era de aşteptat, blondina a reacţionat imediat cu un story în care a precizat că nu este nimic ieşit din comun şi că nu înţelege de unde atâta răutate.

“Mi-a scris cineva că sunt arogantă. Eu am născut aici pentru că aici a născut și sora mea și plus că am vrut să nasc cu același medic cu care a născut și ea. E perioadă cu COVID, eşti în mai mare siguranţă și ai și mai mult confort….Unele femei au ceva probleme cu capul. Nu te costă foarte mult să naşti aici, mai ales dacă ai şi un abonament lunar la ei. Nu înţeleg de unde atâta răutate”, a spus aceasta.

Deşi a născut la doar 35 de săptămâni de sarcină, Nicoleta şi băieţelul sunt perfect sănătoşi. Vedeta a povestit că totul a decurs normal, iar naşterea a fost una uşoară.

„Bebe este foarte bine. Are puțin perfuzie, pentru că are glicemia scăzută. Este sănătos, este foarte mare. Are 3,170 kg și 51 de cm. Este foarte mare pentru un bebeluș care s-ar fi născut la 35 de săptămâni. Să știți că nu seamănă cu mine, este leit taică-su. Că de, așa se întâmplă. Noi ne rupem spatele și ei seamănă cu tații. Am născut la o clinică privată, totul a decurs foarte bine. Am născut natural. Am dureri, dar e ceva normal, e suportabil”, a explicat Nicoleta admiratorilor de pe Instagram.