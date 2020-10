Vedetă, împușcată mortal la ceas de seară. Ce s-a întâmplat cu ea sâmbătă noapte, de fapt

Actorul Thomas Jefferson Byrd, care este cunoscut din mai multe filme regizate de Spyke Lee, a fost împușcat mortal în Atlanta, conform poliției locale, citate de Variety.

Vedetă, împușcată mortal la ceas de seară

Astfel, Jefferson Byrd, în vârstă de 70 de ani, a fost ucis sâmbătă noapte. Poliția a fost alertată în ce privește o persoană rănită, iar medicii chemați la fața locului l-au identificat și au pronunțat decesul cauzat de mai multe răni în spate, ce au fost provocate de o armă de foc.

Mai mult, departamentul de poliţie din Atlanta a transmis că investigaţia continuă. Jefferson Byrd a jucat în mai multe filme ale lui Lee, printre care „Clockers”, „Get on the Bus”, „Bamboozled”, „Chi-Raq”, „Red Hook Summer”, „Girl 6” şi „Da Sweet Blood of Jesus”. De asemenea, el a mai jucat şi în „Brooklyn’s Finest” al lui Antoine Fuqua, în filmul biografic „Ray” şi în „Set It Off” al lui F. Gary Gray.

De altfel, duminică, Lee a scris pe Instagram: „Sunt atât de trist să anunţ decesul tragic al fratelui nostru iubit Thomas Jefferson Byrd, noaptea trecută, în Atlanta, Georgia”. Câștigătorul premiului Oscar Spike Lee a adus un omagiu actorului Thomas Jefferson Byrd, care a fost împușcat și ucis în SUA.

Scriind pe Instagram, Lee l-a numit pe actor „fratele său iubit”. Bătrânul de 70 de ani a jucat în multe dintre filmele lui Lee. Poliția a fost chemată sâmbătă la Belvedere Avenue, sud-vestul Atlanta, unde Byrd a fost găsit cu mai multe răni prin împușcare în spate.

El a fost identificat și declarat mort de către serviciile de urgență, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din Atlanta, ofițerul Anthony Grant, presei americane. Poliția lucrează pentru a determina circumstanțele, a spus dl Grant. Lee a descris moartea lui Byrd drept o „crimă tragică” pe contul său de Instagram.

Vedetele îi aduc tribut lui Jefferson Byrd

Viola Davis, care a lucrat, de asemenea, alături de Byrd, și-a scris pe Twitter șocul la această știre. Jack Ryan și vedeta The Wire Wendell Pierce au adus, de asemenea, un omagiu. Aparițiile lui Byrd în alte filme ale lui Spike Lee includ Get on the Bus, Red Hook Summer, Girl 6, Da Sweet Blood of Jesus și He Got Game, alături de Denzel Washington și Milla Jovovich.

Lee și Byrd au colaborat pentru prima oară la filmul Clockers din 1995, iar regizorul a împărtășit două clipuri de pe Instagram cu Byrd, care a interpretat un executor violent numit Eric Byrne. Actorul a apărut și în filmul biografic Ray Charles al lui Jamie Foxx. Opera sa de teatru i-a adus, de asemenea, o nominalizare la Tony în 2003 pentru Black Bottom a lui Ma Rainey, în care a jucat alături de Whoopi Goldberg. „Fie ca toți să dorim condoleanțe și binecuvântări familiei sale”, a spus Lee.