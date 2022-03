Vedeta din „Vacanța Mare” care și-a vândut casa pentru a scăpa de o boală gravă: „Eram mort acum”

Unul dintre cei mai mari umoriști ai României a făcut dezvăluiri cutremurătoare, în cadrul podcastului lui Micutzu. Cine este actorul care a vândut tot ce deținea pentru a putea strânge suficienți bani ca să își salveze viața. Povestea sa este incredibilă.

Radu Pietreanu este unul dintre cei mai îndrăgiți și cunoscuți umoriști din România. Celebrul actor a cunoscut faima prin intermediul grupului „Vacanța Mare”, alături de Mugur Mihăescu, Florin Petrescu și Mirela Stoian.

De-a lungul anilor, cel care i-a dat viață personajului Costel Pârțag a cucerit milioane de români și a reușit să binedispună generații întregi, cu o simplă replică sau grimasă.

Deși este extrem de popular și notorietatea sa este fulminantă, iată că există părți din viața lui Radu Pietreanu pe care doar cei mai apropiați le știau.

Invitat, recent, în cadrul podcastului lui Micutzu, cunoscutul actor a povestit ce sacrificii colosale a făcut pentru a-și salva propria viață. Radu Pietreanu a dezvăluit felul în care și-a vândut toate bunurile și proprietățile, pentru a se putea trata de o boală cumplită ce-i fusese diagnosticată.

Radu Pietreanu a cheltuit toți banii pe care-i strânsese în cariera sa din televiziune și a fost nevoit să vândă casa din București și pensiunea din Azuga, pentru a-și putea plăti tratamentul.

Controversatul umorist i-a mărturisit gazdei sale despre experiența pe care a avut-o la PRO TV. Radu Pietreanu a explicat cât de mult îl solicitau cerințele trustului din Pache Protopopescu.

,,Eu mă credeam grozav să scriu patru spectacole pe an cu Vacanța Mare. Când am intrat la PRO TV, scriam cam 15 spectacole pe an, vreo 30 de emisiuni. Am zis asta înseamnă greu, asta înseamnă muncă și banii era la fel mult mai mulți.” a dezvăluit Radu Pietreanu.