Ce a pățit Radu Pietreanu pe stradă, imediat după Revelion. Nu i-a venit să creadă că e posibil (exclusiv)

Radu Pietreanu, în vârstă de 57 de ani, este partenerul lui Mugur Mihăiescu în trupa ”Vacanța Mare” de mai bine de trei decenii. Acesta s-a confesat pentru pentru impact.ro: ”Niciodată, dar niciodată în carieră nu mi s-a mai întâmplat să fiu în centrul atenţiei mass-media, cu prezenţe consistente pe ecranele principalelor televiziuni din România în acelaşi timp”.

Ce a pățit Radu Pietreanu pe stradă, imediat după Revelion

Astfel că Radu Pietreanu nu crede că ar fi realizat un Revelion ”la mișto”.

”Am stat şi m-am gândit, am recitit scenariul şi pe modelul ”Dacă doriţi să revedeţi”, am reluat şi programul de Revelion transmis de TVR în noaptea din ani, realizat împreună cu Mugur, Dan Bittman şi ceilalţi. Concluzia? Nu ştiu unde se susţine acuzaţia că am făcut mişto de regulile de protecţie sau că l-am luat peste picior pe unul şi pe celălalt”, a declarat Radu Pietreanu, pentru impact.ro.

”Umorul nostru, al celor de la Vacanţa Mare, nu e pe placul tuturora”

Acesta crede că a tratat seriozitate acuzaţiile aduse în spaţiul public și consideră că cei care le aduc ori văzut emisiunea, ori au preluat anumite idei la persoane cu prejudecăți.

”Nu vreau ca boala mea să devină un subiect monden”

Radu Pietreanu a mai spus că el nu are niciun interes să nu respecte regulile de protecție împotriva coronavirusului.

„S-au scris multe despre boala mea, despre încercările prin care am trecut, multe destul de departe de realitate. Nu vreau însă ca boala mea să devină un subiect monden, să-mi facă concurenţă. Ne batem parte-n parte! Tot ce pot să vă spun e că pentru moment cel puţin sunt bine!”, a adăugat Pietreanu.

Acesta a rememorat și prima întâlnire pe care a avut-o cu Mugur Mihăiescu, colegul său de la ”Vacanța Mare”.