Clipe grele pentru o vedetă din România! Cu lacrimi în ochi, o cunoscută cântăreață a povestit prin ce chin imens a trecut timp de mulți ani. În timp ce mariajul reprezintă un lucru bun pentru mulți români, se pare că aceasta a trăit clipe de groază alături de omul ce trebuia să îi fie alături la bine și la greu.

Elena Pripas a trecut printr-un adevărat calvar timp de 12 ani. Ceea ce promitea să fie o relație frumoasă s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru cunoscuta cântăreață. Chiar dacă s-a căsătorit de tânără, aceasta spera să trăiască un mariaj frumos, dar s-a întâmplat exact opusul.

Ținând cont că vedeta venea dintr-o familie ce nu avea posibilități materiale, aceasta s-a mutat în casa partenerului său după ce s-a îndrăgostit. Din păcate, lucrurile au degenerat în momentul în care rudele bărbatului au observat că ea nu o să vină cu o zestre, așa că mama soțului Elenei Pripas chiar își îndemna fiul să se comporte bizar cu propria soție.

„Mi-a dat o palmă, fiind însărcinată. Am zis că mă duc la poliție. M-a luat iar la bătaie. (…) În momentul în care m-am mutat la el, mi-a oferit un pat. În momentul în care a văzut că nu îmi dă nimic, a luat patul. (…) Am plecat la un moment dat, m-am dus cu chirie vizavi. Am stat cam o lună și ceva, dar râdea lumea. A început scandalul, balamucul, bătăile. El doar cu mama lui colabora. Când venea de acolo, de la poartă simțeam, nu știam unde să mă pitesc.”, a zis Elena Pripas la Acces Direct.