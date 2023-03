Vedeta din România refuzată de Cătălin Botezatu în prezentările lui de modă. Acum e cunoscută de toată lumea: “Îl șicanez cu treaba asta” EXCLUSIV VIDEO

Diana Dumitrescu și-a dorit de mică să aibă bani de buzunar și a lucrat ca model până să devină actriță și să se bucure de succes în urma aparițiilor din serialele de la Acasă TV, unde era cap de afiș. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta ne-a mărturisit că nu a fost niciodată inclusă în show-urile de modă ale lui Botezatu, care a respins-o la casting din cauza înălțimii.

Vedeta de la noi care a fost refuzată de Cătălin Botezatu: nu a vrut să o primească la prezentări

Diana Dumitrescu face parte dintr-o familie cu 4 copii, respectiv 3 fete și un băiat. Încă din adolescență, ea și-a dorit să aibă propriii bani și a reușit acest lucru. “Am făcut modelling de la 14 ani, am făcut un curs de modelling alături de verișoara mea, Sabina. Ea m-a învățat ce înseamnă podiumul, cu ea am pornit, și am lucrat până târziu ca și model, mi-a plăcut”, ne-a povestit ea.

Ajunsă în lumina reflectoarelor, tânăra de la Constanța era fascinată să prezinte creațiile designerilor români. Deși avea un CV bogat și experiență pe podium, Diana Dumitrescu a fost respinsă la casting direct de către Cătălin Botezatu.

“Este o viață foarte grea și foarte dificilă, dar am amintiri frumoase. Am prezentat pentru foarte mulți designeri care acum sunt foarte mari. Am prezentat pentru Norina, pentru Doina Levintza. Botezatu nu m-a luat în prezentările lui pentru că eram prea mică de înălțime. În fine, am avut foarte multe experiențe pe scenă”, a declarat, pentru Playtech Știri, Diana Dumitrescu.

Ce a înțeles după refuzul primit?

Actrița își amintește că nu i-a fost ușor să treacă peste momentul în care Botezatu nu i-a dat vreo șansă, însă nu îi poartă pică pentru acest lucru. A înțeles de atunci că standardele sunt altele pentru prezentările de modă ale celui mai cunoscut designer român peste hotare.

“Am suferit foarte tare atunci. Da, i-am spus de mai multe ori, tot timpul îl șicanez cu treaba asta, știe”, ne-a spus actrița, care, de ani buni, face parte din cercul de amici al lui Bote și care este prezentă, în public, la evenimentele lui. “Când am fost la casting la el, aveam 16-17 ani. “Tu, nu, că ești prea mică!” Atât a făcut! El și acum când ia fete în prezentări, ia fete de la 1,80 m în sus, eu am 1,74 m, nu atingeam, eram acolo așa. Peste ani am devenit prieteni, așa că nu mai contează că am prezentat sau nu pentru el. Este un om extraordinar oricum!”, a spus, pentru Playtech Știri, Diana Dumitrescu.

“Din banii câștigați îmi cumpăram haine”

Actrița își amintește că perioada în care a lucrat ca model a fost benefică pentru ea inclusiv din punct de vedere financiar.