Vedeta din România olimpică la şase materii. Abia aştepta să înceapă şcoala, nu te-ai fi aşteptat: „Am luat numai premiul întâi”

O vedetă din România și-a adus aminte de clipele frumoase trăite pe băncile școlii. Bărbatul cunoscut la noi în țară a mărturisit că a fost pasionat de multe materii în timpul școlii și se mândrește cu faptul că a fost chiar olimpic la unele din ele. Acesta aștepta cu mult drag să audă zi de zi clopoțelul și să învețe și alte lucruri noi alături de colegii săi. Despre cine este vorba?

Un nou an școlar a început ieri pentru cei care încă se bucură de clopoțel. O vedetă de la noi și-a amintit acum cu drag de emoțiile trăite atunci. Mai exact, este vorba despre Mihai Trăistariu. Solistul a mărturisit că a fost un elev silitor, deși nu putea să se mândrească niciodată cu haine noi mai ales în prima zi de școala.

Familia nu avea resurse financiare, dar cu toate astea cel din urmă adora să meargă la școală, iar asta se vedea în rezultatele sale. Bărbatul și-a amintit chiar că a fost olimpic la șase materii. Mai mult decât atât, tot acesta s-a numit un ,tocilar desăvârșit’ pentru că abia aștepta să înceapă orele, a luat numai premiul întâi și stătea mereu în prima bancă.

De asemenea, cântărețul a mărturisit că acum copiii nu mai țin cont de acest aspect, dar nici părinții nu își mai dau interesul. Vedeta a subliniat și că a intrat cu media 10 la liceu, a luat Bacalaureatul tot cu nota 10 și a făcut trei facultăți.

„Eu am fost un tocilar desăvârșit, de-abia așteptam să înceapă școala. Am luat numai premiul întâi, aveam coronițe, șnururi cu insigne în piept, pentru comandanți de grupă și de unitate. Am fost și cel mai bun elev din școală, în clasa a-VIII-a am fost chemat în careu ca să țin un discurs. Eram foarte cuminte, numai în prima bancă.

La mine școala a însemnat ceva. Știu că astăzi se întâmplă exact opusul, copiii nu țin cont de școală, nici părinții nu își dau interesul. Nu mai contează așa mult școala. Există și Internetul care are informații bune, dar, nu știu, este o debandadă, ca să zic așa, pe partea de școală.

Nu mai este ce a fost, nu se mai învață la fel. Am învățat, am fost olimpic la 6 materii, la matematică și geografie am ajuns pe țară. Am luat 10 la intrare la liceu, am luat 10 la BAC la matematică, am făcut 3 facultăți”, a mărturisit solistul, pentru ego.ro.