Mihai Trăistariu a încasat 20.000 de euro vara aceasta. Cum a obținut, de fapt, această mică avere EXCLUSIV

Mihai Trăistariu îşi freacă mâinile de bucurie. Sezonul estival recent încheiat i-a adus în conturi 20.000 de euro. Cunoscutul solist spune că această sumă de bani speră că îi va asigura supravieţuirea până vara viitoare. Mic antreprenor, el a dat lovitura doar cu şase mici apartamente din Mamaia Nord închiriate pe perioada turismului estival.

Mic antreprenor, Mihai Trăistariu are şase apartamente în zona Mamaia Nord- Năvodari, pe care le închiriază în fiecare vară, din iunie şi până la mijlocul lui septembrie. La finalul sezonului, după ce a scăzut toate impozitele, Mihai Trăistariu a realizat şi câştigul. Solistul a câștigat în jur de 20.000 de euro.

Ca atare, am pus deja banii în bancă şi mi-am propus să nu cheltuiesc mai mult de 10.000 de lei, lunar”, a declarat Mihai Trăistariu pentru impact.ro.

“Din aceşti bani va trebui să supravieţuiesc până în vara viitoare. Nu ştiu cum va fi până atunci, iar lecţia primită în 2020, când nu am avut nici sezon estival normal, nici concerte, nu am uitat-o prea uşor.

Însă e bine de ştiut că din suma aferentă fiecărei luni în parte, mai bine de 7.000 de lei reprezintă rată datorată băncii. Cu puţin înainte de pandemie, Mihai Trăistariu a contractat un credit de 5 milioane de lei, pentru a-şi deschide propria Şcoală de muzică, la Constanţa.

Toate bune şi frumoase, dar în plină perioadă de pandemie, Mihai Trăistariu ajunsese să returneze lunar la bancă incredibila sumă de 20.000 de lei.

Cum calculele sale de supravieţuire au fost date peste cap, iar la resursele financiare tradiţionale nu a a mai avut acces, Mihai Trăistariu a trebuit să-şi vândă unul dintre apartamente din Constanţa. Astfel, a reuşit să-şi reducă rată la 7.200 de lei.

„Eu mi-am vândut un apartament în Constanța, ca să pot trece de prima parte a pandemiei ăsteia. Nu mi-a fost deloc uşor, fiindcă aveam rate lunare de 20.000 de lei, adică 5.000 de euro. Am fost obligat să-mi vând apartamentul vechi din Constanța, unde am locuit 20 de ani. Mi l-am vândut și m-am mutat la malul mării, în zona Năvodari, unde am şase garsoniere pentru turiști.

Foarte aproape, într-un apartament cu două camere, m-am mutat eu. Anul acesta mă declar mulţumit, lucrurile au mers mult mai bine. Şi cu ajutorul dorinţei oamenilor de a reveni la mare, şi cu ajutorul vorbelor de la om la om despre ceea ce ofer, am scos-o la capăt. Însă mi-e frică să investesc în altceva, până nu voi reuşi să sting creditul de la bancă”, a adăugat Trăistariu.