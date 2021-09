Vedetă din România, în ceartă cu agenți de poliție, în plin val patru FOTO (exclusiv)

Traficul din Capitală naște conflicte de fiecare dată. Una dintre cele mai cunoscute vedete din România s-a certat cu oamenii legii în mijlocul străzii. Despre cine este vorba. Ce a făcut femeia.

Acum 15 ani era considerată una dintre cele mai frumoase, talentate și populare cântărețe din România, iar melodiile trupei sale erau fredonate de milioane de tineri la petreceri. Anii au trecut și și-au lăsat amprenta pe chipul și trupul artistei, care astăzi pare de nerecunoscut.

Este vorba despre Anca Badiu, fosta componentă a trupei Class. Astăzi are 42 de ani și nu mai are nicio legătură cu muzica. Mai mult, fotoreporterii de la Impact.ro au surprins-o, recent, pe fosta cântăreață pe străzile din Capitală când a intrat în conflict cu reprezentanții Poliției.

Solista nu a ținut cont de faptul că se află în public și a purtat discuții aprinse cu organele legii în timp ce era în compania unui bărbat misterios. Anca Badiu nu se afla în spatele volanului vreunei mașini, iar la finalul discuției artista a mers pe jos spre casă, vedeta locuind în apropiere de Piața Romană din București.

Acum 20 de ani, Class era considerată una dintre cele mai apreciate și căutate trupe mixte din România. Frații Mihaela și Vlad Cernea, Florin Cojocaru și Anca Badiu erau cei mai populari artiști, bucurându-se de un succes imens în rândul tinerilor iubitori de muzică.

Anii au trecut, iar Anca Badiu s-a retras de sub lumina reflectoarelor, iar viața nu a fost atât de blândă cu ea. Vedeta a pierdut lupta cu kilogramele și a trecut prin depresie, confruntându-se cu anumite probleme de sănătate.

Familia artistei a suferit cumplit atunci când fratele Ancăi Badiu s-a stins din viață în timp ce se afla într-o vacanță în Spania. Diva a mărturisit că de ceva timp așteaptă să lanseze o nouă piesă la care a lucrat în pandemie.

Am lucrat, am făcut câteva piese… cu pandemia a fost mai greu.. na! Am și piesa pe care trebuia să o scot în memoria lui Mircea (fratele artistei, care a murit în Spania, în urmă cu câțiva ani – n.r.) și n-am reușit.

Am lucrat cu Bogdan, e un dulce, el mă așteaptă acolo oricând cu piesa. O modificăm, au trecut câțiva ani… mai schimbam una-alta la ea. Mai am câteva piese, însă împreună cu casa mea de discuri voi hotărî ce single voi scoate până la urmă.”, a declarat Anca Badiu, acum ceva timp, exclusiv pentru cancan.ro.