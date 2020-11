Vedeta din România care s-a tratat 10 ani de o boală deși nu o avea: „Diagnosticul a fost pus greșit”

Se întâmplă şi la case mai mari. O vedetă din România s-a tratat 10 ani de o boală, deşi nu o avea. Cântăreaţa a povestit că diagnosticul pus de medici a fost unul greşit.

Dacă la începutul anilor 2000, Anca Badiu era considerată una dintre cele mai frumoase cântăreţe din muzica românească, în urmă cu câţiva ani această a decis să se retragă din viaţa publică. Motivele sunt dureroase, iar problemele de sănătate au acaparat-o complet.

De curând, fosta membră a trupei Class a povestit că s-a tratat timp de 10 ani de o boală pe care, de fapt, nu o avea. Se pare că a fost vorba despre un diagnostic pus greşit de medici.

“La un moment dat, acum 10 ani, am avut niște crize în capul pieptului și aveam reflux gastro-esofagian. M-am dus la doctor doar că, ce să vezi? Mi-au pus un diagnostic greșit: hernie hiatală. Nu am avut pentru că am descoperit cu stupoare după 10 ani, după tratamente. Mi-au găsit o gastrită. Am făcut un tratament cu antibiotice. Am probleme cred că puțin cu fierea. Neavând această hernie hiatală, aveam probleme și cu gâtul, îmi veneau alimentele înapoi. Începând și dieta asta cu nutriționistul, am mâncat mai puțin. Deci diagnosticul a fost pus greșit”, a declarat Anca Badiu, la Antena Stars.