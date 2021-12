Vedetă din România, gravidă la doar 4 luni de când a născut: „M-am jucat de-a Dumnezeu”

Este una dintre cele mai îndrăgite vedete din România, iar popularitatea ei a crescut de când a participat la emisiunea Chefi la Cuțite de la Antena 1, unde a făcut parte din echipa condusă de Chef Florin Dumitrescu. Focoasa blondină a anunțat, recent, că este însărcinată pentru a doua oară. Cum se simte, de fapt.

Cristina Lupu, cunoscută publicului larg drept Like Creața, este una dintre cele mai simpatice și apreciate vedete din România. Blondina a participat la Chefi la Cuțite, unde a făcut parte din echipa lui Chef Florin Dumitrescu.

Apoi, frumoasa vedetă în vârstă de 33 de ani, a devenit faimoasă după proiectul LikeOne, pe care l-a început alături de controversata Rux și Opulență, una dintre cele mai talentate și apreciate participante de la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Acum mai mulți ani, cele două tinere încărcau pe internet o serie de filmulețe amuzante în care imitau anumite tipologii de persoane, lucru care le-a adus foarte mare succes. Deși drumurile lor profesionale s-au separat, viața Cristinei Lupu a luat o întorsătură incredibilă.

În luna februarie a acestui an, Like Creața a adus pe lume o fetiță pe nume Eza Ștefania, primul ei copil. Surpriza uriașă a fost atunci când blondina nu a așteptat prea mult și a rămas însărcinată pentru a doua oară la doar 4 luni de când a născut-o pe cea mică.

Deși fanii au întrebat-ope Like Creața dacă a fost în regulă faptul că a rămas gravidă la scurt timp după prima naștere, având în vedere faptul că a suferit o operație de cezariană, fosta concurentă de la Chefi la Cuțite a declarat că a aflat ce riscuri implica a doua sarcină abia după ce a mers la un control de rutină.

„Am primit multe întrebări dacă e ok că am rămas așa repede însărcinată, având în vedere că am născut prin cezariană. Am rămas însărcinată când Eza avea 4 luni. Știam că indicat e să aștepți 1 an sau măcar 10 luni. Văzând că mă simt foarte bine, am zis de ce nu?! O decizie pe care am luat-o fără să mă consult cu medicul meu.

Abia când am fost la control am aflat ce riscuri implica această sarcină. În cazul în care sarcina s-ar prinde fix pe tăietură sau lângă, șansele ca aceasta să se desprindă/desfacă sunt foarte mari, aproape de 100% și asta ar fi dus la alte complicații.

Una ar fi fost să nu mai poți avea copii după ce ai naște, iar sarcina oricum ar fi fost dusă cu greu până la capăt. Evident, contează și cât e de puternic organismul tău și cât de repede se recuperează, dar chiar și așa, e riscant. Ce să zic, m-am jucat de-a D-zeu fără să vreau, dar Dumnezeu a ales să fim bine.

Bebele s-a prins în partea opusă a tăieturii. Dar prin ce emoții, teamă, frică, deznădejde am trecut în acele clipe, până să aflu că totul e ok, nu doresc nimănui și nici nu mai vreau să trec. Așa că, de atunci nu mai fac nimic de capul meu. Concluzia acestei postări: Întrebați-vă medicul în orice vreți să faceți legat de sănătatea voastră!”, a scris Like Creața pe contul său de Instagram.