Vedetă din România, distrusă de moartea soțului său: „Nu am putut să-mi iau rămas-bun”

A divorțat în 1997 pentru a iubi din nou, după ce s-a îndrăgostit fulgerător într-o benzinărie de cel pe care îl numea ”dragostea vieții mele”. A urmat apoi ceea ce a descris ca ”lecția vieții sale”, considerând că cine iubește și lasă, Dumnezeu îi dă pedeapsă. Și a rămas brusc fără cel pe care îl iubea infinit.

Cezara Dafinescu s-a căsătorit cu George Motoi cu care s-a iubit cu patimă vreme de 23 de ani. Bărbatul s-a stins din viață pe 4 martie 2015. Cei doi au împreună cu fată, Raluca Motoi. Actrița a explicat care a fost adevăratul motiv care a dus la separarea din 1997:

„De George m-am îndrăgostit în anul doi de Facultate. El m-a învăţat că în teatru trebuie să intri prin uşa din faţă. Sentimentele noastre, chiar şi cele mai puternice, mor. Şi te uiţi la femeia cu care ai fost cu indiferenţa şi curiozitatea cu care priveşti o femeie străină. Nu ştiu când s-a stins dragostea noastră. Cu George am rămas prietenă. Nu e vina noastră dacă sentimentele s-au mai schimbat, cu trecerea anilor”.

După divorțul de marele actor, Cezara Dafinescu s-a recăsătorit cu afaceristul Gelu Fronea. Povestea lor de dragoste s-a sfârșit brusc, în 2003, din hotărârea celui de sus de această dată, când bărbatul a murit în urma unui accident de motocicletă.

„A venit nebunia asta cu accidentul lui stupid, absolut stupid, pe o motocicletă, cu 60 de kilometri la oră. M-am dus la spital şi am stat 4 zile, el nu a murit, de cât de puternic era organismul. Era, bineînţeles, conectat la aparate, iar eu, în nebunia mea, eram sigură că se va face bine. Un an de zile după şocul ăsta, după moartea lui, nu am fost om. De fapt eu voiam sa mor”, a povestit ea, la Acasă TV, despre această dramă.