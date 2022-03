Vedeta din România care vrea să fie mamă pentru a doua oară: „Fiica mea mi-a zis că ar prefera o surioară”

O vedetă cunoscută din România a mărturisit că vrea să devină mamă pentru a doua oară. O celebră cântăreață și-a deschis sufletul în fața fanilor și a povestit că a deschis acest subiect cu fiica ei. Micuța i-a spus că ar prefera să aibă o surioară. Ce spune femeia despre provocările din viața de mămică de până acum și despre gândul de a mai avea încă un copil? „Ea știe că este cea mai bună prietenă a mea.”

O vedetă deja foarte bine cunoscută publicului de la noi a decis să își deschidă sufletul și să vorbească despre viața de mămică. Mai exact, este vorba despre Andreea Antonescu.

Aceasta a reușit să își construiască de-a lungul timpului o carieră impresionantă, dar a pus întotdeauna pe primul loc rolul de mamă. Solista și-a dorit mereu să fie cea mai bună prietenă a fiicei sale, lucru pe care l-a și reușit.

Jumătatea trupei Andre a subliniat că acesta a fost scopul vieții sale din prima clipă în care a rămas însărcinată. Cea din urmă a vrut mereu ca micuța ei să apeleze cu încredere la aceasta în orice situație, nu la anumiți prieteni de vârsta ei.

„Acesta a fost scopul vieții mele, din momentul în care am rămas însărcinată, mai ales când am aflat că am fetiță, deși nu ar fi stat lucrurile altfel dacă ar fi fost băiat, mi-am dorit ca în mine să găsească copilul cel mai bun prieten.

Am vrut ca în momentele în care trebuie să ia anumite decizii în viață să aibă încrederea totală pentru a-mi cere părerea mie, nu prietenilor sau copiilor de vârsta ei, care nu au aceeași experiență.

Ea știe că este cea mai bună prietenă a mea, iar eu lupt pentru acest statut, de a rămâne prietena vieții ei, momentan sunt, din spusele ei. Niciodată nimeni nu o să ne iubească și nu o să ne vrea binele mai mult decât părinții noștri”, a spus vedeta, pentru ego.ro.