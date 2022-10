Vedeta din România care va avea spectacole cum nu s-au mai văzut în România. Se anunţă un show de zile mari: „E și un fel de stand-up comedy muzical” EXCLUSIV

Cezar Oautu este recunoscut ca fiind una din vocile importante ale acestui moment, atât în România, cât și peste graniță. Fanii vor fi încântați să afle despre vedeta din România care va avea spectacole cum nu s-au mai văzut. Artistul anunţă un show de zile mari. Vedeta despre care vorbim este Cezar Ouatu. Acesta a dezvăluit totul în interviul dat în exclusivitate pentru redacția Impact.

Cezar Oautu, probabil cel mai cunoscut interpret român al momentului de operă și pop-operă, e la un pas să-și vadă împlinit un mare vis. Cezar Oautu va propune din luna noiembrie publicului telespectator un turneu prin diverse orașe cu spectacolul „The free tenors”. Proiectul va fi realizat împreună cu prietenii săi foarte buni, Marius Deneș și Mihnea Niculescu.

„Acesta este un proiect în care cred foarte mult. Am muncit la el încă din vremea pandemiei, atunci când mi-a venit prima dată ideea. Are și nu are o legătură cu genul de concerte sub titulatura celor trei tenori, cunoscută de multă lume, inclusiv de la noi.

Mai degrabă, nu! Și spun asta fiindcă spectacolul nostru se bazează și pe muzică, dar e și un fel de stand-up comedy muzical, ceva care nu se vede nici p-afară!”, a declarat Cezar Ouatu pentru impact.ro.