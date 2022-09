Ce îi este cel mai greu lui Nicolai Tand să facă la „Te cunosc de undeva!”. Nu te-ai fi gândit la aşa ceva: „E o provocare”

Am aflat ce îi este cel mai greu lui Nicolai Tand să facă la „Te cunosc de undeva!”. Este o mare provocare pentru Chef Nicolai Tand, care a acceptat să participe la sezonul 18 al emisiunii „Te cunosc de undeva!”. Acesta face eforturi pentru a se ridica la nivelul lui Feli, artista cu care el face echipă.

Nicolai Tand se numără printre cei mai buni bucătari din România, iar apariția sa în cadrul show-ului „Te cunosc de undeva!” a surprins pe toată lumea. Până și el este șocat de faptul că a avut curajul să intre într-o lume atât de necunoscută pentru el.

„Sper că vă surprind bine. Talente nu știu dacă am, dar cred că vreau să nu am regrete. Le încerc pentru că sunt foarte ocupat, nu prea am timp să fac multe lucruri, muncesc foarte mult și atunci aceste proiecte pe mine mă scot un pic din cotidianul meu. Sunt niște provocări și cred că prin muncă se pot face multe. Asta este și deviza mea din viața de zi cu zi”, a povestit Nicolai Tand, potrivit ego.ro.