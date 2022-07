Vedeta din România care și-ar schimba total look-ul: „Dacă aș avea bani, m-aș opera din cap până în picioare!” EXCLUSIV

Paula Chirilă este conștientă că timpul își pune amprenta pe felul în care arătăm, iar ea vrea să se mențină într-o formă cât mai bună. Prin urmare, vedeta și-a asumat de fiecare dată a ajuns la medicul estetician și și-a făcut mici retușuri legate de aspectul fizic.

Colega lui Dan Capatos este interesată de tot ceea ce ține de frumusețe, începând de la creme, tratamente faciale sau corporale până la intervenții chirurgicale, care te ajută să arăți și să te simți bine. În urmă cu 6 ani, vedeta a ajuns, pentru prima dată, la medicul Florin Juravle.

Cea care a împrietenit-o cu esteticianul a fost prietena ei, Dj Wanda. Atunci, Paula și-a estompat ridurile de expresie și și-a subțiat talia, apelând la o liposucție, întrucât rămăsese cu burtică după naștere și nu reușea să scape de ea sub nicio formă.

În urmă cu doi ani, vedeta a apelat la o altă procedură, la nivelul feței. Niciodată vedeta de la Antena 1 nu a exagerat cu procedurile și și-a asumat deciziile luate.

Dacă aș avea bani, m-aș opera din cap până în piciaore! Nu aș avea nicio problemă! Dacă eu mă simt bine în pielea mea, cine, ce are cu mine? Nu am nicio teamă. E adevărat că sunt și operații mai puțin reușite”, a declarat, în exclusivitate pentru playtech.ro, Paula Chirilă.

Perfecționistă de fel, actrița este foarte atentă la imaginea ei, iar atunci când observă vreo schimbare, se gândește imediat la alternative de remediere.

Actrița apelează și la diverse tratamente corporale, care să o ajute să arate impecabil. Atunci când simte că ia câteva kilograme în plus, coprezentatoarea emisiunii „Xtra Night Show” intră la dietă.

În trecut, Paula Chirilă a slăbit spectaculos cu înlăturând complet carbohidrații. Practic, Paula Chirilă a scos din alimentație făinoasele, cartofii, orezul, fructele dulci.

„Am studiat foarte mult această dietă. Este unul dintre regimurile de viață care se dau și în anumite afecțiuni și am considerat că mi se potrivește cel mai bine, pentru că data trecută am slăbit foarte mult cu dieta asta, după care mi-am bătut joc de ea și nu am mai ținut-o. Odată ce începi să o ții devine foarte simplu, schimbă metabolismul, dispar și poftele”, a subliniat ea.