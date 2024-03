Vedeta din România care și-a surprins fanii cu cea mai recentă apariție: “Felicitari”. Schimbarea e radicală

Matei Dima, cunoscut drept și BRomania, a avut dintotdeauna probleme cu kilogramele în plus, așa că a decis să facă unele schimbări în viața sa. Actorul s-a apucat de sport și a ținut o dietă drastică. Astfel, el a reușit să dea jos 22 de kilograme, în doar câteva luni. Pe rețelele de socializare, actorul le-a arătat fanilor prin câte transformări a trecut corpul său.

BRomania a explicat că totul a început în timpul filmărilor pentru „Miami Bici 2”, atunci când a trecut prin momente de panică. Pentru că trebuia să filmeze anumite scene, el s-a confruntat cu palpitații și stări de rău din cauza greutății excesive. Cântărea nu mai puțin de 120 de kilograme.

„Am avut palpitații că pe parcursul filmărilor am avut 120 de kilograme și aveam niște scene de acțiune în deșert care, știi că trebuie să filmezi de vreo 10 ori aceeași scenă și, efectiv, mi se făcea foarte, foarte rău și am crezut că am ceva la inimă, dar mi-a zis: Nu ai nimic, erai doar foarte gras. Cea mai mare accidentare a venit de la această tornadă care a ridicat în aer corturile”, a dezvăluit BRomania, la Antena Stars.