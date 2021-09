Vedeta din România care și-a amânat nunta: ”Nu am vrut să spunem ‘DA’ cu masca pe față”

Vedeta cu cel mai mare bust din România și-a amânat nunta. Blondina are și un motiv destul de întemeiat pentru care a ales să nu se mai căsătorească în plină pandemie de coronavirus. Frumoasa solistă rupe tăcerea despre bărbatul lângă care se visează până la adânci bătrâneți, dar și despre planurile de viitor.

O celebră actriță și cântăreață româncă, recunoscută atât în România, cât și peste hotare, pentru sânii ei naturali imenși, și-a luat gândul de la căsătorie. Cel puțin o perioadă, până când pandemia de coronavirus îi va permite să se vadă o mirească în adevăratul sens al cuvântului, fără mască de protecție pe față.

Este vorba despre Olga Bălan, una dintre cele mai cochete vedete din showbiz. Românca întoarce privirile oriunde merge datorită frumuseții sale naturale cu care a fost înzestrată de Mama Natură. Blondă, cu ochi mari și luminoși și cu un decolteu generos, artista noastră a fost mereu în centrul atenției. Inclusiv celebrul actor italian Michele Placido, cunoscut din rolul comisarului Corrado Cattani, din serialul ”Caracatița”, difuzat și în România, a fost fascinat, cândva, de frumusețea răpitoare a vedetei noastre.

De mai bine de trei ani, Olga Bălan trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Dragoș Zaharia, de profesie fotograf și grafician. Nu concep viața unul fără celălalt, așa că vor să facă pasul cel mare. Plănuiesc să se căsătorească, însă tot amână momentul din cauza pandemiei de Covid. Planurile celor doi de nuntă au fost date peste cap de pandemie, așa că au decis că nu e cazul de așa ceva.

Actrița și cântăreața Olga Bălan trăiește de peste 20 de ani în Italia, dar a revenit în România, la începutul lunii august, alături de iubitul ei, Dragoș Zaharia, fotograf și grafician. Cei doi îndrăgostiți au sărbătorit trei ani de relație în luna martie și până acum și-au amânat oficializarea relației de mai multe ori.

Olga și Dragoș se înțeleg foarte bine, însă au exclus o căsătorie cu masca de protecție pe față.

”Pe 27 martie am sărbătorit 3 ani de când suntem împreună, urma să ne căsătorim, dar am amânat din cauza pandemiei. Nu am vrut să spunem «DA» la starea civilă cu masca pe față. Eu cred că noi doi suntem suflete pereche. Amândoi suntem artişti, ne respectam reciproc, având aceleaşi concepţii de viaţă. Sperăm să treacă această nebunie, să ne putem căsători așa cum ne dorim, iar Dumnezeu să așeze lucrurile cum știe el mai bine”, a declarat Olga Bălan pentru Click!.