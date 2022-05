Vedeta din România care se va muta din țară. De ce a luat decizia și care este alegerea EXCLUSIV

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu vor aniversa pe data de 15 iunie zece ani de la căsătorie. Evenimentul l-au sărbătorit deja printr-o vacanță în doi, petrecută la Dubai. Într-un intreviu exclusiv pentru Impact.ro, artista ne-a vorbit despre cele mai frumoase, dar și cele mai grele momente din relația lor de cuplu. Nu ne-a asuns faptul că intenționează să se mute cu întreaga sa familie, într-o altă țară. Artista spune că de preferat ar fi Austria, acolo unde ea și soțul său au rude și ceva prieteni.

Vă apropiați de o frumoasă aniversare, pe care ați sărbătorit-o în avans…

Am stat șase zile, iar copiii au rămas cu bunicii. Au fost ținuți în frâu, ei sunt mai stricți. Mami și tati îi răsfață puțin mai mult.”, ne declară Giulia Anghelescu, în exclusivitate pentru Impact.ro.

A fost specială, și eu și Vlad am fost surprinși de această destinație pe care o percepeam altfel, până să ajungem acolo. Ne-am dat seama că e extraordinar și că tot ce ne imaginasem noi despre Dubai era total diferit.

„Urmează să sărbătorim 10 ani de căsătorie, pe 15 iunie. Recent, am făcut o preaniversare. Am fost doar noi doi ân Dubai. Pot spune că a fost cea mai frumoasă vacanță în doi până în acest moment, nici nu cred că va putea fi egalată în curând.

Pe când următoarea vacanță?

Preferați concediile peste hotare?

Cum a început povestea voastră de dragoste?

Care ar fi cea mai frumoasă experiență trăită în doi?

Dar cel mai greu moment?

„Perioada de un an și jumătate când am fost despărțiți. A fost o lecție care trebuia să vină în viața noastră, pe care am tratat-o cu maximă seriozitate. Pe cât de greu a fost atunci, pe atât de frumos a fost ceea ce a urmat.

Eu sunt de părere că lucrurile s-au întâmplat exact așa cum trebuia. Pur și simplu ne-am despărțit atunci, dar cred că amândoi știam că o să ne împăcăm. Contează prezentul, viitorul nu neapărat.”