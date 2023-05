Vedeta din România care se reîntoarce la şcoală la 45 de ani. Ce cursuri vrea să urmeze cântăreaţa

Una dintre cele mai controversate vedete din România se întoarce în băncile școlii, pentru a urma cursuri la vârsta de 45 de ani. Focoasa blondină vrea să demonstreze că niciodată nu este prea târziu pentru a-ți urma visul. Despre cine este vorba.

Se află în atenția publicului larg de mai bine de 20 de ani, este carismatică, talentată și are un trup de adolescentă, la vârsta de 45 de ani. Controversata Annes a făcut o schimbare radicală în viața sa și a decis să se reîntoarcă în școală.

Vedeta a apelat la o reconversie profesională, dorind să-și continue studiile, urmând acum cursuri de design interior. De când s-a mutat de la bloc la casă, cântăreața Annes a jonglat cu tot felul de modele, culori, materiale și pattern-uri pentru a-și aranja locuința după bunul plac.

Pentru că a fost extrem de încântată de rezultatul final și a primit multe laude și din partea celor dragi, Annes a hotărât să ia trei luni cursuri de design interior.

„În pandemie, atunci când am stat cu toții atât de mult acasă am realizat cât de importante sunt casele noastre și cât de mult ne influențează starea interioară stilul în care sunt aranjate, ordonate și decorate. Cu toții am simțit nevoia de a acorda atenție spațiului în care locuim.

Vă aduceți aminte cozile imense de la magazinele de bricolaje. Așa mi-am pus și eu la treabă toată creativitatea de care am dispus și încetul cu încetul am descoperit o zonă fascinantă care merită explorată”, a declarat artista, în exclusivitate pentru click.ro.