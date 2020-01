Cum arată Anca Badiu după ce s-a retras din showbiz. Trasformarea șocantă a cântăreței

Anca Badiu a avut parte de o transformare enormă de când a ales să plece din lumea publică. Aceasta a fost încercată de depresie, după ce fratele ei s-a stins din viață. Cum arată acum aceasta? Se luptă să revină pe linia de plutire.

Frumoasa blondină se luptă cu problemele de sănătate și cu boala secolului: depresia. Kilogramele în plus arată și ele perioada grea prin care trece. Subliniem faptul că totul a fost declanșat de decesul fratelui acesteia. Una dintre fostele soliste ale trupei Class s-a retras din showbiz în urmă cu câțiva ani tocmai pentru a se pune pe picioare.

Cântăreața s-a confruntat ani buni cu anxietatea și cu atacuri de panică, dar a și fost pe punctul de a reveni în muzică, moment spulberat de moartea fratelui. Amintim că Mircea a fost găsit fără suflare într-un parc. Totul s-a petrecut în anul 2015, în Spania, în timp ce se afla într-o vacanță. După doi ani în care s-a chinuit să afle ce s-a întâmplat cu el, vedeta a aflat că acesta făcuse un infarct. Acum, pare că se simte mai bine și că încearcă din răsputeri să reia viața de dinainte.

„Muzică fac și voi face întotdeauna, pentru că asta este ceea ce îmi place cel mai mult, însă nu am simțit că este momentul să apar încă, deși am lucrat la piese noi. M-am retras pentru o perioadă, dar nu definitiv. Merg la un nutriționist și sunt foarte optimistă. Înainte de moartea fratelui meu, prin 2012, când am început să am atacuri de panică și luasem câteva kilograme în plus din cauza tratamentului medicamentos, a fost o perioadă de câteva luni de zile în care am luat o pauză de la tratament”

Anca Badiu