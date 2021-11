Vedeta din România care s-a căsătorit în mare secret. ”Cu acte în regulă, cununie în fața lui Dumnezeu!”

Ce vedetă din România s-a căsătorit în mare secret. Este vorba despre o interpretă de muzică populară cunoscută, care acum se declară soție cu acte în regulă.

Ornela Pasăre s-a căsătorit în secret, iar acum este soție cu acte în regulă. Ea s-a căsătorit încă de la începutul acestui an, dar a ținut totul secret. Recent, ea a spus cum a fost cererea în căsătorie a partenerului ei de viață și a spus că îl consideră sufletul ei pereche. Ba mai mult, ea a dat acum toate detaliile de la eveniment.

Ornela Pasăre s-a căsătorit în secret, la început de an 2021. Nu a știut nimeni însă până acum. Ea s spus că și-a cunoscut soțul chiar în biserică.

Mi-am cunoscut soțul la biserică. Anul acesta s-a întâmplat totul. La început noi am fost prieteni, iar între timp ne-am dat seama că suntem suflete pereche”, a declarat Ornela pasăre la Antena Stars.

Artista a trecut însă și printr-un divorț, în urmă cu aproape cinci ani, dar s-a aflat după vreo trei ani, deoarece artista nu a spus nimic public. Se pare că infidelitatea repetată a fostului partener ar fi fost motivul divorțului, potrivit declarațiilor sale.

„Am fost discretă, am divorțat în secret. Eu am divorțat în 2016 și s-a aflat acum ceva timp. Am vrut liniște, așa sunt eu. Când trec printr-o suferință prefer să fiu doar cu familia, nu-mi place să vin la televizor să plâng, să încarc oamenii negativ”, spunea Ornela Pasăre, pentru un post de televiziune, în urmă cu ceva timp.

„Nu aș mai accepta să am sufletul atât de bun și să iert prea mult. În momentul în care ierți prea mult ești luat de prost. Dacă aș fi înșelată nu aș mai trece peste. Un om dacă te înșală o dată, te va înșela și a doua oară. Dacă îl ierți, acea iertare o ia ca pe o slăbiciune. Fetelor, dacă l-ați prins, l-ați lăsat!”, a mai spus cântăreața de muzică populară Ornela Pasăre.