Încurcate sunt căile showbiz-ului românesc, mai ales atunci când vine vorba de divorțuri! Multe vedete încearcă să își țină viața amoroasă departe de ochii curioșilor, iar acest lucru s-a întâmplat și cu un cuplu ce a surprins fanii.

O cunoscută vedetă a divorțat, în mare secret, în 2016, dar decizia ei avea să șocheze pe toată lumea abia în 2019. În timp ce toată lumea credea că aceasta are parte de o căsnicie fericită, se pare că adevărul era altul!

Ornela Pasăre a trecut prin clipe dramatice în momentul în care a decis să îi spună adio soțului și să fie o femeie singură, din nou. Chiar dacă vedeta s-a despărțit de partener în 2016, aceasta a confirmat separarea ani mai târziu.

Multă lume s-a întrebat de ce artista a preferat să păstreze tăcerea atunci când vine vorba de un eveniment trist din viața ei. Dacă până acum a fost foarte discretă, aceasta nu s-a mai putut abține.

Ornela Pasăre a decis să spună tot ce s-a întâmplat, explicând că și-a vindecat rănile alături de familie și nu a vrut să își spună durerea la televizor pentru ca oamenii să nu se încarce negativ cu trările sale din respectiva perioadă.

„Am fost discretă, am divorțat în secret. Eu am divorțat în 2016 și s-a aflat acum ceva timp. Am vrut liniște, așa sunt eu. Când trec printr-o suferință prefer să fiu doar cu familia, nu-mi place să vin la televizor să plâng, să încarc oamenii negativ.” a declarat Ornela Pasăre la Antena Stars.