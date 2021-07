Vedeta din România care nu se lasă de fumat deși a avut cancer. Imaginile sunt dezolante FOTO EXCLUSIV

Este o vedetă super cunoscută în România, iar ultimii ani au fost un chin pentru ea.

A fost diagnosticată cu cancer și a reușit să îl învingă. Acum, se reface și profită de fiecare moment din viața ei.

Cu toate acestea, ea a fost surprinsă în fața unei clinici de înfrumusețare din Constanța în timp ce trăgea cu poftă dintr-o țigară.

Chiar dacă medicii au avertizat-o cu privire la riscurile fumatului, iar trecutul ei medical este unul delicat, vedeta noastră nu pare să țină cont de nimic, așa că și-a aprins nonșalantă o țigară și a început să o fumeze.

De altfel, Eugenia Șerban arată incredibil de bine pentru vârsta ei. După ce s-a tuns scurt, din cauza cancerului pe care l-a avut în 2019, actrița pare că înflorește pe zi ce trece.

La 51 de ani, ea spune că se simte mult mai bine și din luna iunie a anului acesta a început să urce din nou pe scenă în spectacole.

„N-a fost ușor la început, pentru că oricine aude cuvântul cancer îl asociază cu moartea. Abia pe urmă am prins curaj și înveți să lupți.

Am aflat că am cancer la un control de rutină. Îndemn orice femeie din lume asta să facă acele controale de rutină, o dată pe an.

Medicul mi-a spus că ceva nu este în regulă, a vrut să facă investigații mai multe și, în ziua în care făcea și o biopsie brusc s-a hotărât, când eu eram anesteziată, să le spună asistentelor să-mi facă și o ecografie de sân.

A fost ziua în care am aflat că am cancer ginecologic și două tumori și la sâni”, a mai spus Eugenia Șerban.