Vedeta din România care nu pleacă niciodată în vacanță fără mama lui. Care este motivul (exclusiv)

O vedetă din România nu pleacă niciodată în vacanță fără mama. Unii copii preferă deja de la vârsta adolescenței să își petreacă unele zile libere doar în preajma prietenilor, dar iată că starul de la noi nu își dorește să se bucure de liniște și relaxare dacă nu o are pe mama lângă el. ,,S-a mutat cu noi și ne ajută, da, mama mea. Suntem o echipă foarte mișto, știu că par niște cuvinte pompoase, dar la noi chiar funcționează”, a spus acesta. Despre cine este vorba?

Unii copii se desprind rapid de părinți, iar alții nu o fac nici când ajung să aibă propria familie. În categoria a doua îl avem pe Dan Cruceru. Fostul prezentator al emisiunii ,,Survivor România” se bucură acum de evoluția copiilor lui. Viața sa s-a schimbat după ce în urmă cu trei ani mama lui a decis să se mute temporar în București.

Iată că cea din urmă și-a prelungit șederea și acum îl ajută pe băiatul ei cu treburile de zi cu zi. Moderatorul a mărturisit că cea care i-a dat viață îi însoțește inclusiv în unele vacanțe.

Bărbatul și soția sa se implică mult în creșterea și educarea micuților lor, iar atunci când programul nu le permite asta, responsabilitățile se mută la bunica lor. Cea din urmă este de mare ajutor pentru întreaga familie.

S-a mutat cu noi și ne ajută, da, mama mea. Suntem o echipă foarte mișto, știu că par niște cuvinte pompoase, dar la noi chiar funcționează. Dacă suntem organizați și am acceptat ajutorul unei terțe persoane, și anume al mamei mele suntem foarte bine”, a spus Dan Cruceru.

Fostul prezentator TV a povestit că a apelat imediat la ajutorul mamei mai ales în perioada în care a prezentat emisiunea ,,Survivor România” și a fost plecat în Republica Dominicană preț de 5 luni.

,,Mama s-a mutat la noi de când am plecat eu la Survivor, acum 2 ani și jumătate – 3 ani, cam așa. Când am plecat, Cristina nu se putea descurca singură cu carieră și doi copii și atunci am apelat la mama și cumva au reușit să își găsească o simbioză soție și soacră. S-au așezat lucrurile”, a declarat el pentru impact.ro.