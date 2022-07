Dan Cruceru revine la TV? Este informația momentului: “S-ar putea să cer prea mult” VIDEO EXCLUSIV

Dan Cruceru recunoaște că nu poate să stea prea mult timp departe de televiziune. A prezentat primul sezon Survivor România, după care a ieșit din joc pentru a putea să se ocupe îndeaproape de cei doi copii și de afacere. Impact.ro a aflat că din toamnă este posibil să îl vedem pe micul ecran, întrucât se află în tratative cu un post TV.

Fostul prezentator este tată cu normă întreagă pentru Sophia și David Cristian, care gravitează în jurul lui. L-am întâlnit zilele trecut la Cineplexx Băneasa, alături de soție și de copii, unde au vizionat în avanpremieră animația „Gașca Animăluțelor”.

Cu această ocazie am aflat că Dan Cruceru își pregătește revenirea pe micul ecran. Nu regretă deciziile luate până acum, el încercând să găsească un echilibru între viața profesională și familie.

„Întotdeauna televiziunea va rămâne o mare dragoste. Sunt jurnalist de profesie, am școală făcută în acest sens la cel mai înalt nivel, am fost reporter, am fost redactor șef, am fost prezentator.

Televiziunea pentru mine este un microb, doar că deciziile în viață pe care le-am luat legate de anumite emisiuni, pe care nu le mai prezint, le-am luat asumat, conștient, pentru că,

Slavă Domnului, din fericire, am reușit în paralel să construiesc niște lucruri foarte faine, plecând de la familia asta minunată care se învârte în jurul meu până la business-ul pe care îl am.

Și atunci prea multe lucruri nu le poți face foarte bine, a trebuit să aleg”, ne-a mărturisit Cruceru.