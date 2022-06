Vedeta din România care nu își mai găsește iubit. E tot singură, la 3 ani de la divorț

A divorțat în mod oficial abia anul trecut. Despărțirea dintre ea și partenerul său datează, însă, de trei ani de zile. Este vedeta din România care nu își mai găsește iubit. A recunoscut-o chiar ea, mărturisind tot adevărul despre bărbații din viața ei. Este pentru prima dată când se confruntă cu așa ceva, după ani de zile de relație. Iată despre cine este vorba!

Cântăreața de origine argentiniană Analis Selis, în vârstă de 45 de ani, nu-și mai găsește iubit. Până acum, nu s-a mai confruntat cu o astfel de situație. A avut o relație lungă cu violoncelistul Răzvan Suma, pentru care s-a mutat în România în anul 2003, din dragoste. Universul, însă, a avut alte planuri pentru cei doi.

Înainte de fostul soț, Analis Selis a mai avut o relație de lungă durată cu un alt bărbat. După despărțirea cu pricina, a stat singură doar câteva luni de zile. Acum, însă, situația este total diferită. A recunoscut chiar ea.

Surprinzător sau nu, artista nu privește cu ochi răi circumstanțele actuale. Abia acum a reușit să fie sinceră, să se cunoască și să trăiască în funcție de ceea ce îi place cu adevărat.

„A fost foarte grea ruptura, pentru că eram foarte obișnuiți să facem totul împreună. Dar a fost o relație toxică. Nu-mi plăceau foarte multe lucruri, dar nu am spus. Acum, în sfârșit, sunt sinceră”, a mărturisit Analis Selis, pentru Click!.

Deși sunt bărbați care încearcă să o cucerească, artista de origine argentiniană nu este sigură că ar trebui să se mai căsătorească vreodată.

De altfel, atunci când și-au spus adio după 16 ani de mariaj, Analis Selis a mărturisit că nu intenționează să ia în calcul nicio împăcare cu fostul soț. În timpul despărțirii, cântăreața și-a concentrat atenția asupra creșterii celor doi copii pe care îi are împreună cu Răzvan Suma. Ulterior, într-o postare pe una dintre rețelele sale de socializare, Analis Selis a anunțat că nu se mai întoarce înapoi.

„Anul trecut, pe 1 Decembrie m-am despărțit de fostul meu soț. Ca să evit întrebări despre o posibilă împăcare, aș vrea să vă spun că în ceea ce mă privește nu există drumul înapoi. Acest an a fost un an intim, în care am avut nevoie de regăsire acasă, alături de Noa și Tiago”, a transmis Analis Selis, în urmă cu doi ani.