Despărțire secretă în showbiz. Și-au spus adio după 16 ani de mariaj: ”Viața merge înainte”

Cântăreața Analia Selis s-a despărțit în secret de tatăl celor doi copii ai ei. Aceștia nu mai formează un cuplu din luna decembrie a anului trecut. Nu au semnat încă actele de divorțat, dar solista spune că nu există cale de întoarcere: „Viața merge înainte spre mult mai bine”.

Cântăreața de origine argentiniană Analia Selis (43 de ani) s-a despărțit de soțul ei, violoncelistul Răzvan Suma (43 de ani), după 16 ni de mariaj. Deși cei doi nu mai formează o familie de aproape un an, solista a decis să anunțe public abia acum.

„Să știi că n-am divorțat încă, dar m-am despărțit. Urmează divorțul… urmează. Este în premieră, nimeni nu știa până acum. (…) a venit despărțirea cu Răzvan. Pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României (n.r.: 2019), ne-am despărțit. (…) și atunci a urmat o perioadă care a fost pentru mine foarte intimă și chiar nu am mai apărut deloc, pentru că, efectiv, nu puteam să povestesc, nu puteam să zic despre chestia asta… (…).

Am avut perioada aceea în care am avut nevoie să fiu acasă, cu copiii, să mă ocup de ei, să mă regăsesc în familia mea de acum, care sunt copiii și eu. În perioada pandemiei, care pe mine, personal, m-a ajutat foarte mult, pentru că am învățat care sunt valorile adevărate, am învățat să am răbdare, mi-a lipsit scena foarte mult. Cariera mea s-a dezvoltat extrem bine, efectiv până cu o săptămână înainte de pandemie (…)”, a declarat artista la matinalul de la Antena 1.