Vedeta din România care nu are răbdare să se joace cu fiul ei: „Am început să stau cu cel mic din nevoie”

O vedetă de la noi a mărturisit că nu are deloc răbdare să se joace cu fiul ei. Aceasta a devenit mămică de foarte tănără și acum se pregătește să se ocupe și de proiectele din cariera sa profesională. Despre cine este vorba?

Vedeta din România care nu are răbdare să se joace cu copilul ei: mărturii neașteptate

Românii au putut să observe că multe din tinerele cunoscute în showbiz-ul românesc au început să-și clădească încă de foarte devreme familii. Printre cele mai tinere mame se numără: Marisa Paloma, Nicole Cherry sau Betty Stoian. Cea din urmă este celebra fiică a lui Florin Salam.

Aceasta s-a căsătorit de tânără și a născut la vârsta de 18 ani. Ea are 21 de ani și este mama unui băeiețel frumos și jucăuș. Cântăreața se gândește acum să își modeleze trupul și să aibă o imagine perfectă. Concret, ea se gâdește să intervină în zona feselor pentru a le mări, dar și să își facă o operație estetică la sâni.

„Nu știu dacă am renunțat la idee, acum nu îmi vine nici să mai dau înapoi pentru că m-am îngrășat. Nu m-am mai dus să-mi fac intervenția pentru că doctorul la care trebuia să merg nu este din România și din cauza pandemiei s-au decalat toate programările și m-a pus pe mine mult mai târziu iar eu nu m-am mai dus! Nu am fost hotărâtă ce vreau! Vroiam să îmi măresc o parte a corpului”, a detaliat aceasta.

„Am început să stau cu cel mic din nevoie”

Până la modificările fizice și alte proiecte pe plan profesional, Betty a vorbit fanilor săi despre viața de mămică. Solista a mărturisit că a fost mai absentă în ultima perioadă pentru că bine să-și ia o pauză pentru familie și prieteni.

Aceasta s-a ocupat de cei dragi și susține că a observat că nu are răbdare. Tânăra mămică a subliniat că nu mai are bonă, așa că este nevoită să stea cu fiul ei tot timpul, dar nu are răbdarea necesară pentru a se juca atât de mult cât vrea micuțul.