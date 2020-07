Fiul lui Florin Salam, tată la doar 18 ani. Cine este și cum arată “nora” celebrului artist

Florin Salam va fi bunic pentru a doua oară. Fiul său, Daniel Stoian, va deveni tată la 18 ani. Acesta a aflat sexul copilului pe care iubita lui urmează să îl nască spre finalul acestui an.

Fiul lui Florin Salam va deveni tată la 18 ani. Cum arată ”nora” sa

Florin Stoian, cunoscut cu numele de scenă Florin Salam și Florin Fermecătoru’, s-a căsătorit în luna septembrie a anului 2007 cu Ștefania, alături de care trăise vreme de mulți ani, fiind sortiți de mici după legea țigănească. Nașii cuplului au fost Adrian Minune și soția sa, Cati.

Interpretul de manele are împreună cu aceasta doi copii, Betty și Daniel. Pe 12 aprilie 2009, Ștefania a murit, la doar 27 de ani, ca urmare a unei ciroze hepatice.

El mai are trei copii cu Roxana Dobre: un băiat de 2 ani și două fetițe de 3 ani și jumătate, respectiv 5 ani. Betty, fiica cea mare a sa, are un băiețel în vârstă de un an și jumătate, cu Cătălin Vișănescu.

Dani va deveni tată de fată

Acum a venit rândul lui Dani de a-i oferi un moștenitor. El și Mihaela s-au cunoscut anul trecut și imediat și-au asumat legătura amoroasă. Este prima relație serioasă pe care tânărul o are cu o fată. Cei doi intenționează să se căsătorească, iar cel mai probabil evenimentul va fi planificat o dată cu botezul fiicei lor.