Vedeta din România care nu a primit nici acum banii furați din mall: ‘E o sumă foarte mare’

O vedetă din România a fost jefuită în mall, în plină zi. Suma furată a fost destul de mare și totul s-a întâmplat când scotea de la bancomat bani.

Vedeta a fost la mall și s-a oprit la un bancomat pentru a scoate o sumă de bani. A scos cardul, dar a uitat să ridice suma. O tânără care se afla în spatele ei a luat banii din bancomat și s-a făcut nevăzută.

Acum, Bianca Brad încearcă să își recupereze suma de bani cu care a fost păgubită în mall. Vedeta spune că situația nu s-a rezolvat, deși a fost și zilele trecute la Poliție, dar și compania de pază.

Vedeta speră că își va recupera suma de bani și spune că era vorba despre o sumă mare, cu mai multe zerouri. Ea a spus că nu vrea să precizeze despre câți bani era vorba.

Vedeta a povestit cum s-a întâmplat totul și cum a fost lăsată fără un teanc de bani. Bianca a văzut tânăra care era în spatele ei la coadă și crede că ea a fost cea care a luat suma de bani.

„Suma e una mare, mare. Am realizat abia când am ajuns acasă. Efectiv am căzut în genunchi când am realizat.

Repet, este vorba de o sumă mare, pentru că altfel nu era așa o problemă. Am sunat la bancă și mi-au zis să stau liniștită, că se retrag banii înapoi.

Însă mi-am amintit că în spatele meu la coadă era o fată tânără. S-au uitat pe camere și au văzut cum eu am plecat în grabă fără să iau banii, fata din spatele meu a luat banii, s-a uitat spre mine, deci putea să mă strige, însă nu a făcut-o. S-a dus spre toaletă, probabil să numere teancul de bani, apoi s-a întors spre magazine.”, a declarat ea.