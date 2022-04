Vedeta din România care își va micșora sânii: ‘Au ajuns până la buric’. Ia exemplul Simonei Halep

O vedetă de la noi a decis să își facă o schimbare de imagine. Aceasta a hotărât să își micșoreze sânii pentru că nu mai este deloc mulțumită de forma lor. Mulți dintre români știu că același gest a fost făcut de Simona Halep, dar din alte motive. Despre cine este vorba acum? Cea din urmă a slăbit multe kilograme în ultima perioadă, iar aspectul acesta nu o mai satisface deloc. ,,Au ajuns până la buric”, a subliniat ea.

O vedetă Antena Stars a mărturisit fanilor că are probleme din cauza sânilor. Aceasta nu mai este deloc mulțumită de forma lor, mai cu seamă după ce a slăbit câteva kilograme bune.

Mai exact, este vorba despre Ana Morodan. Celebra contesă digitală se gândește din ce în ce mai mult la operația pentru micșorarea lor.

Blondina are 37 de ani și este mereu îndrăzneață, iar niciodată nu s-a ferit să își pună în evidență și calitățile fizice. Vedeta a apelat la o serie de terapii alternative pentru tratarea durerilor de spate, dar o posibilă soluție pe termen lung ar fi o operație în acest sens.

„Am sânii mari, cred că o să îi tai că au ajuns până la buric! Am o inteligență, însă, peste medie. Dumnezeu mi-a dat multe, dar nu și grație. Așa sunt eu reală -boschetă!

Am mari probleme cu spatele din cauza sânilor. Fac masaj cu pietre de jad săptămânal. Sunt fan terapii care mă relaxează. Tocmai am fost numita bilă de către prietenul meu! Am luat și ceva kilograme!”, s-a confesat vedeta care a fost prezentă luni seară la un eveniment de beauty.