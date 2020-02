Ana Morodan a încercat să se sinucidă. Fosta concurentă de la Asia Express, dezvăluiri cutremurătoare

Ana Morodan și-a deschis încă o dată sufletul și a povestit despre cea mai grea încercare din viața ei. Ce a făcut-o pe fosta concurentă de la Asia Express să-și dorească să se sinucidă?

Ana Morodan a deschis un subiect extrem de sensibil în platoul de la Vorbește Lumea. Fosta concurentă de la Asia Express a recunoscut că și-a dorit la un moment dat să nu mai fie pe acest pământ. Din păcate, aceasta a trecut printr-o perioadă atât de grea în viața ei încât a ajuns să își dorească să nu mai trăiască. Blondina le-a mulțumit moderatorilor că au lăsat-o să-și spună povestea direct și detaliat. Aceasta a subliniat faptul că este important ca tinerii, majoritatea din ziua de azi suferind de depresie și stări de anxietate, să nu știe că sunt singuri în situația în cauză. Ana i-a îndemnat pe toți cei care simt că au nevoie de ajutor să apeleze de urgență la specialiști, evitând problemele extrem de mari care i-ar putea face în timp să clacheze de tot.

„Am început să îmi evaluez viața și a durat un an perioada asta grea. A fost un an în care am învățat abecedarul respectului de sine. Am învățat că timpul pe care ți-l acorzi ție este cel mai prețios. Credeți-mă, nicio geantă de brand, nicio bijuterie, nu poate compesa faptul că voi pe interior sunteți o epavă emoțională. Cred că lucrurile astea sunt firești în epoca în care trăim. Foarte mulți tineri se confruntă cu asta astăzi”

